全炫茂捲非法醫療糾紛後「獲獎致歉」 珉豪藉《我獨》拿獎沒提到Key

全炫茂雖得獎卻心情沈重。翻攝한국경제

南韓藝人全炫茂在 29 日舉行的「2025 MBC 放送演藝大賞」中，獲頒「年度綜藝人獎」。然而，受近期爆出的非法醫療與處方藥疑雲影響，他在獲獎感言中並未展現喜悅，反而數度低頭致歉。同樣出演該節目的 SHINee 成員珉豪雖也獲頒「多才多藝藝人獎」，但在感言中並未提及因爭議中斷活動的隊友 Key，讓典禮在慶祝之餘，也籠罩在近期風波的陰影下。

獲獎感言心情沉重 全炫茂：對不起

全炫茂當晚與張度妍共同擔任典禮主持，並成為「年度綜藝人獎」的首位獲獎人。他在發表感言時坦言，雖然典禮氛圍歡樂，但他卻是帶著前所未有的沉重心情出席。他感性表示，大眾多年來對《我獨自生活》的支持與愛護有目共睹，但近期包括他在內的成員們，展現了未達期待的模樣，讓他對於獲獎感到受之有愧。

廣告 廣告

全炫茂在台上表示：「對於沒能達到大家的期待，我感到很抱歉。因為之後可能沒機會再說這些話了，所以現在想告訴大家。對不起。」隨後他深深低頭向觀眾致意。他將這座獎項解讀為大眾對他的鞭策，並承諾在未來的一年，會在各方面加倍努力。

珉豪也獲獎。翻攝조이뉴스24

珉豪獲多才多藝獎 未提及爭議隊友Key

在《我獨自生活》中展現日常生活的 SHINee 成員珉豪，當晚則獲頒「多才多藝藝人獎」（Multitainer Award）。珉豪在台上透露，其實製作團隊邀請了他很長一段時間，他原本以「日常生活沒意思，只有運動、休息和吃飯」為由婉拒，但非常感謝製作組將其生活呈現得十分有趣。他也承諾 2026 年會繼續努力傳遞正能量。

身為 MBC 歌謠大祭典主持人的珉豪，也不忘叮嚀觀眾期待年底的壓軸活動。然而，面對近期同樣出演《我獨自生活》，卻因「注射阿姨」爭議而下車並中斷活動的隊友 Key，珉豪在感言中並未特別提及，這也引發了媒體與觀眾的關注。

非法醫療疑雲重創節目形象

此次爭議源於《我獨自生活》核心成員朴娜勑。她被爆出與前經紀人產生矛盾，隨後陷入職場霸凌指控，更被質疑讓非醫療人員（注射阿姨 A 某）進入家中注射點滴，並涉嫌收受精神科藥品。

這場風波也波及其他成員，Key 因被指控與該名 A 某有長期交情而退出節目；全炫茂則是因為過去在節目中曾公開過施打點滴的照片，被捲入非法醫療的爭議漩渦。儘管處於輿論風暴中心，全炫茂仍堅守崗位，自 2018 年起連續 8 年穩坐 MBC 演藝大賞的主持位。

預告 2026 年《我獨自生活》迎新開始

面對節目自開播以來的最大危機，全炫茂在致詞中也對辛苦的製作團隊表達了歉意與愛意。他透露，製作組正計畫在 2026 年啟動「煥然一新（新開始）」的專案，屆時《我獨自生活》將以全新的面貌與觀眾見面。

針對另一個固定出演的節目《全知干預視角》，全炫茂也謙遜表示，雖然今年努力想要做出更多貢獻，但仍感不足，明年會以更加積極的態度投入拍攝。在爭議聲中，全炫茂的道歉與珉豪的得獎，是否能讓《我獨自生活》平安度過這次風波，成為外界關注的焦點。



回到原文

更多鏡報報導

aespa首度參加《紅白歌唱大賽》寧寧確定缺席 官方公布原因「引聯想」

ADOR公布與NewJeans成員Danielle解約原因 「違約金恐達23億元」預計今日遞狀提告

朴敘俊時隔7年回歸愛情劇《等待京道》收視僅3% 《模範計程車3》再破紀錄成「小螢幕霸主」