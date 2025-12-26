全炫茂遭控非法注射被立案！自曝「陽痿不舉」喊冤 寧可社死也不退通告

全炫茂。（翻攝junhyunmoo IG）

搞笑藝人朴娜萊引爆的「非法注射」事件，在韓國其實鬧得非常大，很可能會牽扯出整個娛樂產業非法注射違禁品的連串關係，這從知名主持人全炫茂也看得出來，他寧願不要男人尊嚴「坦承陽痿不舉」，都得自證清白！

因為他已經被民眾向公家單位舉報，首爾警察廳也於12月23日確認立案調查，嚴重程度可見一斑，難怪他要曬出極隱私的醫療檔案，說明自己一切合法，即使其中包括治療「勃起障礙」的壯陽藥也無所謂。

全炫茂上節目賣慘變鐵證？

一切爭議始於朴娜萊被指在醫院以外的地方，接受「注射阿姨」的輸液，隨後擴散至整個娛樂圈，近期被提到有嫌疑的藝人，不是立刻否認撇清關係，就是證據確鑿從所有節目下車，可是網友繼續越扒越多，最新輪到全炫茂。

他在9年前、2016年於《我獨自生活》的打點滴片段迅速傳播。當時全炫茂正與另一位搞笑藝人金永哲通電話，畫面卻出現他坐在藝人車上打點滴的模樣，隨即輿論越燒越大，因此火速出面闢謠。

全炫茂的經紀公司SM C&C發聲明指出，他當時因為嗓子狀態不佳，在醫院接受主治醫生的診療和處方治療，但因為忙到無法在醫院久留，又必須趕去拍攝另一個節目，在醫生的判斷下不得不移動，只是把快要結束打點滴的最後過程，暴露在節目中。

所以除了這段收尾處置外，全炫茂所有醫療行為均在醫院內，按照醫務人員的判斷和處方進行，沒有單獨呼叫醫務人員或接受非法醫療的行為。

任誰都沒想到，當初觀眾以為全炫茂在節目上不停喊喉嚨痛沒聲音、想要賣慘的這段過程，如今竟被認為是違法行為，更糟糕的是，他光發聲明沒有用，日前已經有民眾在「國民申聞鼓」（國民政務平台）舉報這件事，首爾江南警察廳也證實，已於12月23日受理調查。

全炫茂在《我獨自生活》打點滴畫面。（翻攝MBC）

治療「勃起障礙」攤在陽光下

這下嚴重程度不可小覷，因為全炫茂手上握有10個以上的節目，只要捲進去就全完蛋，經紀公司SM C&C緊急再發出第二次聲明：

「當時全炫茂的診療內容，主要是依據咽喉炎、喉炎及胃食道逆流等診斷，進行以抗生素、消炎藥及胃藥為主的治療；輸液則是作為輔助治療的醫療行為之一。」

接著公開全炫茂向醫院申請的2016年1月份診療紀錄影本，也就是他在節目中曝光接受注射的那段期間，包括所有診療記錄以及診療費用繳納明細。舉凡診療時間、患者姓名、疾病名稱、症狀內容、醫院名稱等所有與治療相關的基本事項都曝光。

SM C&C強調：「透過上述資料可以確認，當時全炫茂的醫療處置，是在醫療人員判斷下，於合法醫療機構內進行的正當診療行為延伸。目前外界提出的質疑並不屬實，未來若主管機關進行事實查核程序，本公司亦將誠實提交相關資料，並積極配合調查。」

可是當這份2016年長長一大串診療紀錄公開後，有網友突然發現不對勁，裡頭居然包括一種治療勃起障礙的壯陽藥！隨即所有輿論整個歪掉，大家全都在討論：全炫茂有陽痿嗎？明明他全身毛髮那麼多？

全炫茂診療紀錄中有壯陽藥名稱。（翻攝SM C&C、junhyunmoo IG）

「高劑量壯陽藥」引爆熱議

那個治療陽痿的藥叫「M-Bix100」，有韓媒詢問某大學醫院泌尿外科A教授，對方解釋：「M-Bix100是專為輔助改善勃起功能障礙，而開具的藥物，其在體內停留時間僅2-3小時，需在性行為約1小時前服用才能見效。」

A教授還解讀稱，全炫茂開具的「M-Bix100」屬於100mg高劑量，顯示醫生之前開給他的50mg低劑量效果不足，於是再開了更高劑量的處方給他。

瞬間輿論大炸鍋，大家都說全炫茂犧牲太大了，為了避免爭議而公開極其私密的診療紀錄，結果連吃壯陽藥的處方都被曝光，其實也可以遮蓋該部分，但這樣做反而會引發更大爭議，所以他寧願選擇丟臉也沒關係。

有醫生出面幫全炫茂講話，說現年48歲的全炫茂回到9年前也已經39歲，承認患勃起障礙（醫學簡稱ED）並不是羞恥，而是男性常見的性功能障礙。

ED就像高血壓、糖尿病一樣，是需要正視的健康問題，無需羞恥或迴避，若出現相關困擾，及時就醫排查病因，通過科學干預大多能恢復正常，而伴侶的理解與共同面對，更是康復的重要助力。

全炫茂和韓惠珍（中）、李慧星（右）都交往過。（翻攝junhyunmoo、modelhanhyejin、amazingc0met IG）

為了小15歲女友吃壯陽藥？

當提到伴侶，網友第一時間都想到，全炫茂之前公開過的兩位前女友：模特兒韓惠珍（42歲）和主播李慧星（33歲），尤其是李慧星，兩人相差15歲，全炫茂擔心不舉所以為了她吃壯陽藥嗎？

似乎都不是，因為全炫茂公開的診療紀錄是2016年，但與韓惠珍宣布交往是2018年2月-2019年3月，與李慧星交往則是2019年11月-2022年2月。

或許在這兩位女友之前，全炫茂也有其他對象，只是大家不知道罷了，又或許，他在跟韓惠珍、李慧星交往期間，仍繼續服用「M-Bix100」？

目前韓網論壇對於全炫茂的質疑正反都有，有網友認為他2016年在《我獨自生活》的打點滴片段，疑似喝醉直播，不該再狡辯。

也有網友認為他是三大台主持人出身，有基本的風險控制意識，而且反駁得清晰又完整，應該是清白無誤。但到底實際狀況為何？有待警方調查結果。

李荷妮也出大事了。（翻攝honey_lee32 IG）

李荷妮遭移送首爾中央地方檢察廳

主演《熱血司祭》的演員李荷妮，雖然沒有非法注射問題，近日卻爆出跟朴娜萊一樣的另一個問題：公司沒有註冊登記違規經營。

首爾江南警察廳已於12月23日，將李荷妮和丈夫張某在不拘留狀態下，移送首爾中央地方檢察廳，兩人自2015年開始運營的公司「株式會社哈妮」，涉嫌未完成註冊手續，又被國稅局追繳60億韓元稅款，倘若罪名成立，最高面臨2年有期徒刑或2000萬韓元罰款。

只能說2025年底真是多事之秋，許多韓國藝人都因為大型爭議紛紛落馬，僅希望2026新的一年能帶來新氣象，不要再出現這麼多烏煙瘴氣的事了。

