全炫茂「車內打點滴」畫面遭翻！親曝醫療紀錄意外揭「高劑量陽痿藥」

南韓知名諧星朴娜勑，日前被指控曾找一名無醫師執照者替自己施打營養針，遭依《醫療法》起訴，隨著事件延燒，主持人全炫茂也因2016年在《我獨自生活》節目中，在車內點滴治療畫面遭到檢舉；不過全炫茂親自公開過去治療紀錄，其中一項名為「Mvix 100」，專門用於改善勃起功能障礙（ED）的處方藥，引發討論。

根據《News1》、《SportsWorld》、《OBSNews》等韓國媒體報導，南韓知名主持人全炫茂因2016年在《我獨自生活》節目中，車內點滴治療畫面遭到檢舉，面對外界質疑，全炫茂隨即出面澄清，強調當時「因拍攝行程緊湊，醫院治療尚未完成，經醫務人員判斷後，決定在車內完成點滴治療」。

見爭議未止，經紀公司於23日公開其2016年完整醫療紀錄，其中全炫茂於2016年1月14日、20日與26日3度因支氣管炎、慢性咽喉炎、急性扁桃腺炎及胃炎入院接受治療；紀錄中同時列出病名、用藥與療程，證明全炫茂確實在合法醫療機構內接受正式治療。

全炫茂車內點滴治療畫面遭到檢舉，其醫療紀錄掀起議論。圖／翻攝畫面

不過醫療紀錄中，一項名為「Mvix 100」的藥物再掀熱議，韓國某大學醫院泌尿外科教授指出，「Mvix 100」為用於改善勃起功能障礙（ED）的處方藥，藥效持續約2至3小時，需在性行為前約1小時服用；而該藥片包錠劑及膜衣錠2種劑型，建議劑量為50毫克與100毫克，而全炫茂的處方為最高劑量100毫克。

該名教授表示，「100毫克屬於較高劑量，通常代表患者對50毫克的反應不佳或效果不足」，而面對外界質疑，全炫茂特殊藥物曝光，反而引起網友支持與同情，感嘆「多委屈才願意公開這種私密病歷？」認為坦然公開的態度更讓人信服。



