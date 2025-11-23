全然沉浸放鬆！深邃灰調現代宅化身靜謐洞穴，打造忘記煩惱的精神時光屋！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 浩室設計

總是有一些生活時刻，想要逃離外界的紛擾，進入一個屬於自己的洞穴中，享受歲月靜好。在這個 24 坪的現代風居家設計中，屋主期待能夠不受拘束、隨心所欲的生活，與他心愛的寵物們，一起好好躺平放鬆，共享靜謐無憂的生活時光。



設計師首先由居住成員、生活習慣，以及屋主所飼養的爬蟲寵物，進行細膩而全面的設計切入考量，整合寵物設備、線路機能等，打造共享生活的居家細節。室內融入鏝刀砂岩灰，以及不銹鋼金屬元素，創造如岩穴般的沉穩神秘氛圍，回到家中便能卸下心防放鬆，也不失現代時髦的美學質感。

寬敞自由的居家空間中，採用開放式餐廚設計，不僅促進視線的交流互動，更整合中島與餐桌功能，挹注了豐富的機能性，並與現代俐落的美學交相輝映。另一方面，設計師藉由牆面、櫃體與天花弧度修飾樑的延伸，輔以多元異材質和間接光照明，透過多變的肌理表情、陰影與光線的穿梭交錯，為低飽和的灰度空間帶來細膩深邃的豐富層次。



進入私領域空間，臥室同樣延續沉靜的灰調色系，以水泥色藝術漆賦予質樸自然的空間個性，而床頭處特別加入弧形包覆和間接照明，消除銳利的結構線條之餘，亦給予睡眠時光的安定感受。

客廳沙發後方設置為多功能閱讀區，除了展示收納外，也規劃了臥榻小憩空間。設計師透過弧形造型面將原木書桌鑲嵌其中，異材質的銜接處，像是翩然翻起的一頁書卷，展開新的生活篇章，賦予機能與美學的儀式感。

