全牙盃桌球賽首度移師彰化 彰基醫學中心攜手公會盛大提升規模

2025全國牙醫師盃桌球賽（全牙盃）首次移師彰化舉行，邁入第八屆的賽事在彰基醫學中心陳穆寬總院長全力支持下全面升級，並首度新增「全國牙醫師盃桌球邀請賽」，邀請職類公會、醫學大學及彰化縣政府共同參與，規模為往年數倍。

今年參賽隊伍橫跨牙醫師公會全聯會、律師、醫師、會計師與土木技師等職類公會，以及彰化縣政府、中山醫學大學、中國醫藥大學與全台多個縣市牙醫師公會，盛況空前。選手之夜晚宴由彰基醫學中心與陳穆寬總院長熱情招待，在怡園會館席開二十桌，促進各界熱烈交流。

晚宴中，牙醫師公會全聯會特別致贈《台灣口腔醫學史》一書予陳穆寬總院長，以感謝彰基在牙醫學界長期的卓越貢獻。陳院長表示深受鼓舞，指出書中所記錄的不僅是專業成就，更提醒所有醫療人員肩負的使命，也期勉團隊持續精進。

身兼大會主席的陳穆寬總院長表示，此次能與全聯會合作舉辦具高度意義的賽事深感榮幸，也感謝彰化縣牙醫師公會陳俊雄理事長的協助。他強調，醫師以身作則參與運動，不只促進自我健康，也能帶動全民運動風氣，希望透過全牙盃讓更多民眾感受桌球魅力。

全國牙醫師公會陳世岳理事長指出，這是全聯會首次與醫學中心聯辦大型運動賽事，象徵跨界合作的重要里程碑。他感謝彰基與籌備團隊的努力，使賽事順利擴大舉行；選手之夜晚宴亦深受好評，展現專業社群攜手共好的精神。

本次賽事由牙醫師桌球推廣協會常務理事、國手蘇巨湧擔任裁判長。他提到，桌球一直是牙醫師公會重要的運動項目，今年在執行長陳良誠醫師的規劃下，參賽選手突破六百人次，創下歷年新高。

競賽成績方面，由陳良誠醫師擔任隊長的牙醫師全聯會代表隊奪下首屆邀請賽團體組冠軍；陳醫師並與中國醫藥大學林殿傑教授攜手拿下學院組冠軍，表現亮眼。

賽事場地更特別邀請紅點設計獎團隊規劃，打造吉祥物「拍仔」亮相助陣，深受選手與家屬喜愛，為活動增添活潑與溫暖氣氛。

全牙盃桌球邀請賽不僅是一場運動競技，更象徵專業團體之間的健康交流與友誼連結，期望持續推動全民運動風氣，讓更多人愛上桌球、擁抱健康生活。

