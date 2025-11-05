「全班剩妳女兒不會」女星教數學急到拍桌手腫！1句話掀家長共鳴：我怎麼這樣對孩子？

女星鮑蕾近日在節目《天聲一對》中分享，曾因教女兒貝兒背九九乘法不順，崩潰到失控拍桌，把自己的手掌都拍腫了，真實育兒經驗引發不少家長共鳴！

鮑蕾透露，當時貝兒大約是小學二年級，老師要求大家在暑假背熟九九乘法，開學後檢視成果：「全班同學都背下來了，只有貝兒還沒。」鮑蕾因此感到壓力爆表，便天天督促女兒跟上進度，怎料貝兒仍背出「五六三十一」，令她忍不住情緒失控，一巴掌拍在桌上，把手都拍腫了。

不過，她當下便自覺做得不對：「我怎麼會這樣對孩子？」事後她反省自己，認為家長即使接收到老師的壓力，也應該自己學會化解，而不是直接把情緒全丟給孩子。後來貝兒考不好，她只淡淡鼓勵：「下次多兩分就好。」鮑蕾也和老公陸毅合作，用遊戲化方式陪女兒學習，甚至曾拒絕國際模特兒公司高價合約，堅持「快樂童年比成名重要」，帶著貝兒穿公主裝逛菜市場、路邊吃烤地瓜，輕鬆陪伴成長。

節目播出後掀起熱議，許多爸媽留言分享經驗，有人說「情緒上來就先去陽台冷靜一下」，也有人笑稱「輔導功課前先深呼吸10次才敢開口」。如今17歲的貝兒已成為熱愛音樂、運動的開朗少女，也讓人看見鮑蕾調整後的教育成效。

