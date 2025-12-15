全班「0人報名畢旅」！班導公告回校上課 過來人秒懂：行程爛又貴

生活中心／朱祖儀報導

畢業旅行是許多人一生難忘的回憶，不少人出社會後仍會懷念。但近日有一名高中生表示，他們班「0人」報名畢旅，因此班導通知，全班需要在開學日到學校上課。文章曝光吸引上萬人關注，眾人秒懂，「畢業旅行的行程都超爛又貴！」

原PO在Threads分享一張對話截圖，看到班導通知，原本高三學生要在下學期初去畢業旅行，但因為班上沒有人報名，「所以全班學生須在開學日回校上課」，如果有其他計畫安排，則須依照正常程序請假。原PO看了忍不住笑虧，「大概只有我們班0個人去畢旅。」

廣告 廣告

網友紛紛點出沒人去畢旅的原因，「各級學校應該全面取消畢旅、校外教學、隔宿露營，真的沒人喜歡」、「大概國內旅遊吸引不了孩子們了，畢竟現在家庭旅遊出國是常態了」、「我們班也是，行程超爛又貴」、「畢旅除非行程是自己決定，不然交給旅行社排都超爛」、「其實這種跟行程安排還有價格關係蠻大的」、「畢業旅行還是和同學自己出去才比較好玩，和學校去超無聊的。」

還有人建議，「可以請假揪全班出去唱歌 搞不好還比畢旅好玩」、「我們也是高中約好集體不參加，之後暑假約了自己包遊覽車，玩了一個禮拜，遊樂園全去了一遍，其中一天還跑去澎湖」、「當年我們高中畢業旅行也是整班沒人要去，後來就全帶去某科館會議廳看電影、在自己科館歡樂烤肉。」

更多三立新聞網報導

身分證上「分隔線不是線」！活21年都不知 真實用途曝光

迷你裙遮不住！廟會辣妹熱舞「白色底褲全露出」 21秒片瘋傳

「0成本抽成」遭拒嗆炸雞店！逢甲女學生道歉了 私訊內容曝光

2所國立大學將合併！時程曝光「最快2028年完成」 教育部回應了

