全班「0人報名畢旅」！班導公告改回校上課 一票點頭：行程爛又貴

畢業旅行是許多人的青春回憶。（示意圖，與本文無關／報系資料照）

求學時期，無論哪個階段，最後一年學校都會舉辦畢業旅行，讓學生們留下美好回憶，也讓孩子準備好迎向下一段旅程。不過，有網友透露，學校最近舉辦畢業旅行，結果全班沒有任何一個人報名，最後老師索性改為上課。話題引發討論，不少人紛紛留言「行程超爛又貴」、「可以請假揪全班出去唱歌，搞不好還比畢旅好玩」。

原PO在社群平台Threads發文，指全班沒有人願意參加畢旅，於是老師日前傳訊通知「原訂高三下學期初開始的畢業旅行，因為306同學沒有人報名參加，所以全班同學須在開學日回校上課，如果有其他的計劃安排，請依正常程序請假」。

貼文引發大批網友共鳴，紛紛留言「行程超爛又貴」、「可以請假揪全班出去唱歌，搞不好還比畢旅好玩」、「各級學校應該全面取消畢旅、校外教學、隔宿露營，真的沒人喜歡」、「30年前、現在、30年後畢旅：劍湖山，義大，九族，六福村」、「以前高三的時候，我們班也沒人想去畢旅，大家都是各自的小團體，沒什麼好交情」。

不過，也有人認為「說真的，畢竟是一個回憶。國中的隔宿跟畢旅到現在40歲了還記得，但高中那時候SARS全台取消，想去還沒辦法去。大學通常就幾個小團體各自去了，但我們班比較特別，30幾個去泰國玩，也是難忘」、「畢旅去的不是踩點，是不用上課跟和最好的同學一起去玩、過夜的回憶」。

