全球不到50例！懷孕找不到胎兒 竟「寄生肝臟」風險曝光
中國陝西省一名40歲婦人因停經50天，經抽血檢驗顯示懷孕，不過進行超音波檢測時卻未發現胚囊，進一步檢查才發現竟是長到「肝臟」，醫師指出，常見異位妊娠於輸卵管、子宮頸、卵巢等，發生在肝臟者全球不到50例，且死亡率竟較子宮內懷孕高出90倍；不僅如此，早在2021年加拿大也發生同樣案例。
抽血顯示已懷孕！照超音波竟找不到胚胎
根據中國媒體報導，一名婦人停經50天後，經抽血檢查指出已經懷孕，卻在子宮及輸卵管附近找不到孕囊，前往就醫進一步檢查；醫師指出，通常人類絨毛膜促性腺激素（HCG）達到1000至2000mIU／ml左右就能看到孕囊，不過該名婦人HCG水平上升至90000mIU／ml時，卻遲遲沒有見到子宮內孕囊蹤跡，質疑若為子宮外孕，「包塊應該很大、很明顯，一眼就能找到才對啊？」
胚胎寄生「肝臟」！醫師：全球不到50例、死亡率達90倍
事後醫師擴大超音波巡查範圍，才發現胎兒竟長在肝臟上，且胎盤雛形已經成形，估算孕週近11週；醫師指出，原發性「肝臟妊娠」目前可查的全球文獻報告不超過50例，相當罕見，然而異位妊娠發生率約1.5%至2.0%，又根據受精卵著床位置還可分為輸卵管妊娠、卵巢妊娠、闊韌帶妊娠、子宮頸妊娠、腹腔妊娠等，其中僅約1%可能發生於腹腔。
醫師指出，肝臟妊娠前期若沒有被發現，隨著胚胎長大，到了後期發生破裂，可能引發致命性大量出血，孕婦死亡率更可達子宮內懷孕的90倍。
加拿大也曾發生同樣案例！醫師震驚從未見過
事實上早在2021年加拿大也發生類似事件，加拿大曼尼托巴兒童醫院研究機構（Children’s Hospital Research Institute of Manitoba）一名小兒科醫生暨網紅見狀直言「我們有時候會在腹部看到這些（子宮外孕的胎兒），但從未看過出現在肝臟的」，醫師續指，雖然經手術後懷孕婦女並無生命危險，但胎兒則「無法保全」。
當時美國醫學機構克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）也指出，子宮外孕是指受精卵在子宮以外、無法支持其生長的部位著床，且通常會出現在輸卵管，罕見病例則會出現在腹腔等其他地方，少見出現於肝臟案例。
而針對中國該名婦人案例，院方緊急集結了婦科、肝膽外科、麻醉科、輸血科、影像科進行肝臟部分切除術，目前已成功將包含孕囊的肝臟組織完整切除，保留了正常肝組織，婦人平安已順利出院。
胚胎為何跑到肝臟上？
究竟胚胎為何「寄生」肝臟？醫師表示，目前尚不清楚確切原因，不過文獻報告推測可能與骨盆腔發炎、腹腔手術及子宮內避孕器放置相關；一派學者則推測，受精卵可能隨輸卵管「逆蠕動」排到腹腔，在被腹膜吸收前隨腸管順時針蠕動，上移著床於肝臟表面導致。
