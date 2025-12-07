全球乳業標竿！彰化縣府走入紐國牧場，導入精準畜牧強化競爭力。圖／彰化縣政府提供





自今年起紐西蘭液態乳以零關稅進口，為台灣鮮乳產量全國第一的彰化縣帶來新的競爭與挑戰。為持續提升彰化縣乳業韌性與技術能量，彰化縣長王惠美於12月7日率領本縣農業團體及農會總幹事前往紐西蘭，深入當地牧場，實地觀摩精準飼育模式與環境管理制度，包含乳牛營養需求、健康維護與科學化饲養方式。透過有效管理，紐西蘭農場得以在降低獸醫成本的同時，維持乳牛健康與穩定產乳量，本次交流成果將成為本縣未來制定畜牧政策的重要參考。

參訪團此行走入當地 Burnrite 牧場，該牧場核心優勢之一，即為高度重視牧草品質與草種配置。紐西蘭乳業的成功基礎來自優質牧草，牧場團隊向彰化說明不同草種的功能及適地適種原則，並分享一年四季的草場管理策略，從春季快速生長、夏季耐旱管理，到秋冬補播與輪牧規劃，展現順應自然節奏的永續生產理念。這些作法對同樣依賴牧草的彰化乳業具高度參考價值。

王惠美表示，Burnrite 牧場為當地私人牧場，平時不對外接待參訪團，感謝紐西蘭台灣商會江佩真會長協助促成此次行程，使縣府與農業團隊能直觀了解國際級乳業現場。他強調，面對全球乳業競爭與永續農業趨勢，深化國際交流是推動本縣乳業升級的關鍵一步。紐西蘭在牧草管理、畜牧制度與乳品技術皆居全球領先地位，本次考察帶回的經驗，將協助彰化在生產效率、乳牛福祉與環境永續等面向持續提升。

福興鄉農會總幹事林坤宏指出，透過此次考察對牧草供應、牧場環境、擠奶設備運作流程、乳牛動線與衛生管理等均有更深入理解，能具體比較台紐雙方差異，未來將作為輔導酪農導入改善與創新技術的重要基礎。

此外，彰化縣政府明（115）年已編列1億540萬元經費擴大補助「生生有鮮乳」政策，補助範圍從原有的縣內220所公立國中小（含附設幼兒園），擴大至254所私立國中小與幼兒園，預估可惠及11萬6,600名學生。除了讓學童以國產鮮乳補充營養、養成健康與在地飲食習慣，更能支持酪農產業穩健發展。

透過此次紐西蘭的深度取經，彰化縣府將以更宏觀的視野與更紮實的專業，持續打造具競爭力、符合國際潮流的乳業環境，鞏固「台灣鮮乳第一縣」的領先地位，並為國內乳業開創更多新可能。

