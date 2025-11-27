全球人口最多城市排行出爐！雅加達暴增3千萬人超車東京 台北名次曝光

紐約時報報導，聯合國公布最新報告，大幅改寫全球人口最多城市的排行榜。印尼首都雅加達在統計方法調整後，人口從先前估計的1100萬人暴增至4200萬人，相當於加拿大全國人口數，正式超越原先排名第一的日本東京。台灣首都台北則以約900多萬人位居全球第39名。整體而言，全球前十大人口城市有9座位於亞洲。

聯合國於18日發布最新「2025年世界都市化前景」（World Urbanization Prospects 2025）報告，並首次大幅調整衡量都市人口的方式。過去統計主要依各國官方資料，但因各國定義差異大，聯合國便改用統一標準重算都市範圍，更能呈現全球都市化的實際情況，許多地方的人口因而大幅改寫。

報告指出，新方法將雅加達北西沿岸大量原未計入的高密度社區一併納入，使人口比舊標準多出約3000萬人。研究回推顯示，雅加達其實早在2010年前後就已超越東京，但舊統計並未呈現這項變化。

東京目前估計人口約3300萬人，從原本的世界第1退至第3名；第2名則是孟加拉首都達卡，人口約3700萬，預期在2050年前成為全球最大城市。

根據報告，目前全球前10大人口城市依序為雅加達、達卡、東京、新德里、上海、廣州、開羅、馬尼拉、加爾各答與首爾。孟買（12）、聖保羅（13）、墨西哥市（15）、北京（16）與大阪（25）則跌出前十大城市之列。在全球前十大城市中，僅首爾與東京預計在2050年前出現人口下降。

台北都會區人口在2000年約為789萬人，2025年最新統計為913.7萬人，位居第39名；預估2050年將下滑至817萬人，跌至54名。

其他全球知名城市，紐約大約1392萬人，位居第22名；倫敦約1000多萬人是第33名；巴黎有938萬人是第36名。

研究發現，全球約8.2億人口中，有45%居住在都市地區，較1950年的比率翻倍。但多數都市人口並非集中在巨型城市，而是分布在成長最快的小型與中型城鎮，其中許多缺乏管理人口膨脹所需的資源。

