全球人口最多城市排行大洗牌 雅加達第1、台北第39

印尼首都雅加達，2025年人口數4200萬，排名世界第一。

根據聯合國一項關於全球都市人口的最新排行榜，印尼首都雅加達以4200萬人排行全球第一，而台北則排名全球第39名。（葉柏毅報導）

根據聯合國所發布的「2025年世界都市化前景」報告指出，印尼雅加達的最新人口統計，暴增到4200萬人，幾乎等於全加拿大的人口數，也超越原先排名第一的東京。而原先人口敗排名第一的東京，這次退居第三；排名第二的，則是孟加拉首都達卡。

至於台北市，2025年的最新統計，是913.7萬人，位居全球第39名，預估台北市人口數，在2050年將下滑到817萬人，排名可能跌到54名。

根據這項報告，目前全球前十大人口城市，依序為雅加達、達卡、東京、新德里、上海、廣州、開羅、馬尼拉、加爾各答與首爾，前十大人口城市中，有九座位在亞洲。