全球人壽榮獲《保險品質獎》4項優等獎

▲全球人壽直營通路業務長暨資深副總鄭中安(左)、行政長暨資深副總韋亭旭（右）、品牌暨公共關係處副總經理蕭乃心（中）代表領獎。

2026年《保險品質獎》昨（6）日舉辦頒獎典禮，全球人壽榮獲「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」共4項優等獎，展現公司在品牌經營、通路服務及客戶體驗等多方面的積極努力與卓越表現深受各界肯定。

全球人壽多年來持續投入保險業務服務品質的提升與人才培訓，包含推動完整的業務員訓練體系與通路開拓策略，藉由系統化的培訓課程提升業務員的專業度與服務品質，並積極引進保險科技與數位工具，以數位化和人性化並進，提供友善、便捷的理賠服務，包含推出線上理賠申請、加入理賠聯盟鏈、提供多通路理賠支援，並導入 OCR(光學字元辨識)等技術，提升理賠處理速度與便利性，讓理賠流程更為流暢、友善與高效，是獲得「業務員最優」及「理賠服務最好」獎盃的重要基礎。

同時，秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，洞察到社會詐騙案件頻傳損及消費者對金融系統的信任，去(2025)年特別打造防詐宣導影片三部曲，系列影片跳脫以往保險行銷框架，從與保戶生活息息相關的場景切入，憑藉著清晰的品牌識別度及具社會意義的溝通內容，引發外界熱烈討論，成功深化大眾對全球人壽的信任及好感，也讓全球人壽在知名度評比及最值得推薦項目中表現亮眼，成為消費者心中最值得信賴的保險公司。

在邁向企業永續的路上，全球人壽亦長期力挺體育發展不遺餘力，如持續推動籃球紮根教育，為偏鄉學子完成籃球夢想，積極參與各項經典賽事，尤其去年時值台灣職業排球聯盟(TPVL)成立，全球人壽更成為其官方贊助夥伴，與全民共同見證「職排元年」的歷史時刻，積極為體壇注入活水與動力，創造更溫暖的社會環境。

全球人壽始終秉持「以客為尊 待客如己」的服務理念，將公平待客化為實際行動，建構從業務端到理賠端的完整服務體系，致力打造保戶安心、信賴、推薦的保險服務體驗，未來也將持續深化公平待客與精進保險服務，不斷優化商品與服務流程，並持續投入數位轉型與人才培育，期盼能以更穩健、更貼心、更創新的服務，陪伴保戶面對人生每一個階段，成為保戶心中最值得信賴的壽險夥伴。