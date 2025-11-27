全球人壽2025小金球獎勵旅遊 菁英齊聚共創榮耀

全球人壽為激勵業務同仁勇於挑戰、追求卓越，日前舉辦為期三天二夜的「2025小金球獎勵旅遊」，百位菁英齊聚日月潭。在「日進斗金、月進斗人」的精神號召下，透過精心設計的挑戰與體驗活動，讓夥伴們不僅享受獎勵旅遊的榮耀，更在團隊合作中深化彼此信任，為下半年挑戰再次凝聚力量。

小金球獎勵旅遊是全球人壽每年金球盃獎勵重要的前哨站，今年參與者分別以業績達標、組織人力達標，或同時業績及人力二刀流的優異成績達標。今年的行程特別強調「Team Building」的元素，三大活動巧妙結合團隊合作與挑戰精神：

首先，SUP立槳迎曙光活動，邀請菁英們在湖面上划槳並肩前行排出「太陽花」隊型，這不僅是對體力與協調的挑戰，更象徵業務團隊齊心協力推動業績與人力，才能綻放全球人壽的光榮。

其次，環湖自行電動車挑戰活動，邀請菁英們一同徜徉在日月潭長達數十公里的環潭道路。一路上既有平緩風光，也有令人氣喘的爬坡路段，菁英們並非競速，而是以「陪伴」為核心精神，親身體會到：成功的價值，不只是抵達終點，更在於過程中彼此牽引同行。

和?森林揉茶體驗活動是另一個亮點，藉由揉茶緩慢卻蘊含深厚力量的細膩過程，揉入「人才培育」的寓意，讓團隊再次體認到，業務推動雖有AI與科技輔助，但真正不可取代的，是人與人之間的信任與感動，而這份交流的力量與溫度，才是壽險事業的根本。

旅程的高潮來自榮譽晚宴。業務長在致詞中勉勵全體夥伴：「日進斗金，是保單背後的承諾；月進斗人，是責任與愛的延續。」並肯定大家在上半年不畏挑戰、持續突破。公司更準備日月潭限定版「乖乖」作為驚喜小禮物，寓意2025年第四季業績與人力皆要「乖乖進來」，在笑聲與掌聲中掀起全場最高潮。

全球人壽表示，小金球獎勵不只是單純的獎旅，更是一次「心智鍛鍊」與「團隊再造」。透過寓教於樂的設計，讓達標同仁在榮耀之外，也體會到合作、支持、傳承、永續的重要價值，並將這份凝聚力轉化為下半年衝刺的能量。

展望未來，全球人壽將持續推動創新激勵方案，並以「共好、共榮、共享」的精神陪伴業務團隊成長。隨著金球盃泰國、南義獎勵旅遊最後衝刺階段，公司期許全體菁英帶著日月潭的團隊力量與信念，再次於國際舞台上發光發熱，讓全球人壽的榮耀足跡遍布世界每一個角落。