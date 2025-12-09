全球今年共有67名記者因工作喪失

（德國之聲中文網）無國界記者組織（RSF）周二（12月9日）公布最新年度統計，指出過去12個月裡，全球至少有67名記者因從事新聞工作而喪生，其中大部分死於戰爭沖突或被犯罪集團殺害。統計時間段為2024年12月初至2025年12月初。

該組織的年報稱，以色列須為全球近半數的遇難記者負責，以色列在加沙的軍事行動造成至少29名巴勒斯坦記者死亡，佔全球記者今年死亡總數的43%。自2023年10月加沙戰爭爆發以來，已有近220名記者在當地喪生。盡管人權團體與新聞自由組織多次呼籲放行，外國記者目前仍無法自由進入加薩。

數據還顯示，2025年在墨西哥有9名記者遇害，是三年來最多。

中國是關押記者最多的國家

除殉職之外，報告批評目前全球共有503名記者因工作遭受監禁，人數略低於去年同期。其中中國（121人）、俄羅斯（48人）、緬甸（47人）仍是關押新聞工作者最多的國家。聚焦監禁外籍記者人數，以俄羅斯關押26名烏克蘭記者為最，其次是監禁20名巴勒斯坦記者的以色列。

無國界記者組織德國分會負責人歐斯特豪斯（Anja Osterhaus）指出，每一名新聞工作者殉職或被監禁，都是一次警告："攻擊記者，就是剝奪所有人獲取信息的權利。"她呼籲各國政府采取行動，並強調，“進行批判性報道的人，如果須為自由、甚至生命感到恐懼，全球民主就面臨極大風險。”

RSF名單中還列有135名失蹤的媒體工作者，案件遍及137個國家，其中部分人已失蹤超過30年。敘利亞在阿塞德政權統治期間，有大量記者下落不明；遭“伊斯蘭國”（IS）綁架的記者亦被列為失蹤者。墨西哥則是全球記者失蹤案件第二多的國家。

