全球企業永續論壇 專家匯聚分享市場趨勢

隨著國際永續要求升高，產業加速綠色轉型已勢在必行，近期舉行的企業永續論壇，聚焦碳足跡與減碳策略，吸引產官學專家齊聚，分享市場趨勢與人才需求，成為各界關注焦點。

面對極端氣候與生態惡化，各國加速推動淨零轉型。一場聚焦永續的論壇匯集多位專家與產業代表，探討企業如何在國際趨勢下掌握減碳商機。

臺北基督學院校長王正慧：「因為服務業的對象是人，所以這個部分溝通就變得相對很重要，透過第三方驗證公司，來達到所謂的碳標籤，不管你以後要投身各種領域，你都需要具備永續的智能，或者是永續的專業證照。」

從永續獎項、工作坊到專題分享，議題涵蓋生物多樣性與能源轉型，目標就是讓產官學界同步掌握國際最新趨勢。

驗證機構執行長陳勁宇：「沒有做這樣的一個認證或這樣的查證，他就沒有辦法打入國際的一些供應鏈，或者甚至沒有辦法符合，法令法規的一個要求，這樣的企業在市場上就很難生存，先從自己本身的一些工廠的設備做起，最簡單的方式就是換一些節能燈管，或者是冰水主機等等，等到他企業規模慢慢變大之後，再透過一些比較新的一些設備，或新的一些科技來幫助減碳。」

隨著全球永續要求提高，希望透過論壇交流，協助企業找到永續方向，讓台灣經驗與國際接軌。

