全球佛教聯合會館佛像開光暨慶成啟用大典 12國代表齊聚屏東潮州

全球佛教聯合會館佛像開光暨慶成啟用大典，前副總統呂秀蓮、前立法院長王金平、內政部長劉世芳及屏東縣長周春米（前排右四、三、二、一）受邀參與剪綵。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

位於潮州妙光禪寺前方、總經費高達新臺幣四億元的全球佛教聯合會館歷經近十三年的籌備與努力，於一０九年七月下旬舉行動土奠基大典，二十九日隆重舉行佛像開光暨慶成啟用大典；台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會在宏安、常露、見引三位理事長領航下，結合相關宗教團體與各界代表齊聚一堂，象徵臺灣民間宗教組織在整合發展與國際交流上的重要里程碑。

啟用大典包含無人機懸掛會旗進場、五百人剪綵、全球佛教聯合會館啟用揭幕、佛像開光揭聖幔等儀式，吸引數千人共襄盛舉，現場莊嚴肅穆，過程十分隆重。而總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰也分別致賀電祝賀；前副總統呂秀蓮、內政部長劉世芳、前立法院長王金平及屏東縣長周春米也均受邀親臨現場祝賀。宗教界方面，佛光山、法鼓山、中台禪寺等代表亦到場參與，場面莊嚴隆重。

全球佛教聯合會館，是在屏東縣佛教會理事長釋見引上任後，即積極規劃購置專屬會館用地，期使佛教會擁有永久道場基地，作為弘法弘願的重要樞紐。

該建案於民國九十六年十二月下旬經理監事聯席會議正式決議，並於翌年四月十二日獲全體會員代表一致通過追認，確立購置自有會館的發展方針。隨後由見引理事長親自勘查多處地點，尋覓地理適中、交通便利、功能完善的會館基地，歷經近十三年的籌備終在一０九年七月下旬舉行聯合會館動土奠基大典，為全國佛教發展揭開嶄新里程碑。

全球佛教聯合會館未來將作為佛教發展與國際交流的重要平台，不僅促進全球佛教團體互動，也成為不同宗教彼此交流合作的場域。會館同時作為台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會的會務據點。

該慶成啟用大典也邀請來自美國、澳洲、印度、印尼、斯里蘭卡、泰國、韓國、日本、越南、緬甸、尼泊爾及馬來西亞等十二國的代表與貴賓出席，各國代表齊聚一堂，展現跨文化、跨地域的交流成果，彰顯全球佛教聯合會館作為國際佛教交流平台的重要角色。

台灣佛教總會理事長宏安法師表示，今日大家齊聚一堂，共同見證全球佛教輝煌典範的落成，全球佛教聯合會館不只是一棟建築，更是一個讓世界佛教彼此交流、互相學習的重要平台，未來將以慈悲為本、以智慧為用，持續推動佛教文化，讓佛法走向世界，為人類社會帶來安定的希望。

全球佛教聯合會館慶成啟用大典，由前副總統呂秀蓮、前立法院長王金平、內政部長劉世芳及屏東縣長周春米，會同全國佛教界重要人士共同揭牌後正式啟用。（記者鄭伯勝攝）

而屏東縣長周春米、內政部長劉世芳、前立法院長王金平也分別祝賀全球佛教聯合會館的啟用，讓社會各界共同見證佛教跨越宗派、團結一致的力量，使佛法與慈悲精神得以普照社會。

前副總統呂秀蓮則強調，臺灣真正的「護國神山」不僅是產業實力，更是宗教長年累積、安定人心的力量。面對全球在２０２６至２０２７年間可能出現的挑戰與不安，她呼籲透過心靈安定與信仰祝福，共同守護世界和平。