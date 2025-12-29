全球佛教聯合會館屏東啟用 12國代表出席交流

（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）位於屏東縣潮州鎮的全球佛教聯合會館，歷經4年多建設，今天啟用，現場聚集12國宗教代表，內政部長劉世芳出席並表示，盼透過信仰，讓溫暖陽光時刻照耀台灣。

全球佛教聯合會館歷經4年多建設，斥資新台幣達4億元，今天舉行佛像開光暨慶成啟用大典，劉世芳、前立法院長王金平、前副總統呂秀蓮、屏東縣長周春米等人均到場；同時也邀請美國、澳洲、印度等12國宗教代表出席，而會館將作為佛教發展與國際交流重要平台。

劉世芳致詞表示，台灣作為民主社會，擁有宗教自由，未來將持續站在宗教團體與善心大德的立場給予支持，期盼透過宗教與信仰力量，結合對土地熱愛，讓溫暖陽光時時照耀台灣。

周春米說，全球佛教聯合會館啟用，讓社會各界共同見證佛教跨越宗派、團結一致的力量，更感念佛教團體長年對屏東鄉親及長者的關懷、學生課後輔導及各項慈善行動，是縣府最強後盾。

台灣佛教總會理事長宏安法師表示，全球佛教聯合會館不只是一棟建築，更是一個讓世界佛教彼此交流、互相學習重要平台，未來將以慈悲為本、以智慧為用，持續推動佛教文化。（編輯：陳仁華）1141229