全球供應鏈加速電子化 航商逐步轉換數位化提單

上圖：海攬公會「電子提單eBL流通現況及FIATA年會重點回顧」研討會，理事長陳木枝（中）、法規組召集人葉建明（左二）及副召集人吳俊澤（右一）、CMA CGM達飛通運加值服務資深專員蕭志成（左一）、系統平台IQAX產品部總監陳希雯（右二）。



下圖：FIATA國際貨代協會聯合會副會長楊瑞如簡介FIATA二○二五年會重點回顧與展望。（記者陳維強攝）

全球供應鏈加速電子化，電子提單將成未來趨勢，隨著DCSA（數位貨櫃航運協會）宣告其主要九大航商成員已簽署允諾未來逐步將原始紙質提單轉換為數位化提單，目標期望在二○三○年達到全面採用電子提單，海攬業者身為物流供應鏈重要夥伴，將有必要提前瞭解及作好因應準備，並關注後續發展。

台北市海運承攬運送公會昨（十一）日舉行「電子提單eBL流通現況及FIATA年會重點回顧」研討會，會中由理事長陳木枝致詞，法規組召集人葉建明進行主題引言並講解FIATA eBL使用說明，CMA CGM達飛通運加值服務資深專員蕭志成說明無紙化提單的優勢與傳輸鏈，FIATA國際貨代聯合會副會長楊瑞如說明FIATA 2025年會重點回顧與展望，IQAX系統平台產品部總監陳希雯解析eBL數位轉型的應用實例，並說明IQAX在運輸單證的解決方案。

葉建明提到FIATA的數位化策略「四大核心」：建構信任網路、強制使用標準、促進互通性、提升商業智慧。除了定義數位身分格式和註冊系統，透過運輸管理系統（TMS）和相關物流平台提供FIATA數位標準範本外，允許貨運代理商對文件進行數位簽名，以識別文件簽發人，透過定義資料交換模型和API連接現有軟體平台，確保FIATA成員對其數據擁有控制權，並能從軟體供應商收集和分析數據，從而優化其業務。

楊瑞如說明FIATA二○二五年會重點回顧與展望時指出，FIATA是一個匯聚全球產業領袖共商未來的關鍵平台，此次是越南首度主辦FIATA年會，共同探討物流產業面臨的挑戰與新興趨勢，尤其二○二五年適逢FIATA創立九十九週年，意義非凡。由於全球物流業正經歷深刻變革，受到貿易流向改變、地緣政治波動、電子商務崛起、科技創新及永續發展壓力的共同推動，貨運承攬業者正處於變化中核心，大會也強調「知識交流、信任建立、共塑物流未來」，並聚焦於韌性、永續、人才發展，以及跨境與多式聯運的深化合作。