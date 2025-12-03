全球供應鏈新規！企業急補30%綠電門檻 台電推RE30解套
全球供應鏈將綠電視為必需，帶動台灣企業加速轉型。台電自今年6月推出「RE30電力商品」，協助企業補足綠電缺口、達成30%再生能源用電門檻，並可取得再生能源憑證強化永續競爭力。台電表示，自建案場的5億度綠電已全數售罄，2026年將持續推動，協助更多企業因應國際減碳要求。
台電高雄與鳳山區處表示，RE30 的重點是「補充用」，如果企業已從民間購買綠電，但還沒達到 30%，就能用 RE30 補足。這個機制會先媒合民間綠電，沒滿額再由台電自建案場提供，。RE30 的綠電來源包括風力、太陽能和水力，會依照案場發電比例分配，用戶不用挑選，也不用擔心餘電或強制付費問題，導入綠電更方便、更輕鬆。
台電進一步說明，RE30的核心是「補充性質」，企業若已向民間購買綠電但未達30%，即可透過RE30補足；此機制將優先媒合民間綠電，再由台電自建案場供應，確保市場公平透明；RE30的綠電來源包括風力、太陽能和水力，會依照案場發電比例分配，用戶不用挑選，也不用擔心餘電或強制付費問題，導入綠電更方便、更輕鬆。
台電指出，為協助企業掌握申購方式，高雄區處、鳳山區處已在岡山本洲、林園、永安、和發、仁大等產業園區及多個工協會舉辦多場說明會，介紹商品架構、銷售對象與購買條件，並指出台電自建案場2025年綠電配額已全數售罄。
高雄區處與鳳山區處將持續到各大產業園區、公協會及企業宣導 RE30 方案。台電強調，RE30 不僅協助企業減碳，也是台灣能源轉型的重要里程碑，未來將依產業需求持續優化和擴充綠電商品，與企業共同邁向淨零目標。
