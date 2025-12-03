全球供應鏈新規！企業急補30%綠電門檻 台電推RE30解套

台電今年小額綠電自11月13日上架開賣自建太陽光電與離岸風電，吸引71家企業投標逾900萬度綠電，較去年增加近5成。台電提供



全球供應鏈將綠電視為必需，帶動台灣企業加速轉型。台電自今年6月推出「RE30電力商品」，協助企業補足綠電缺口、達成30%再生能源用電門檻，並可取得再生能源憑證強化永續競爭力。台電表示，自建案場的5億度綠電已全數售罄，2026年將持續推動，協助更多企業因應國際減碳要求。

台電今年小額綠電自11月13日上架開賣自建太陽光電與離岸風電，吸引71家企業投標逾900萬度綠電，較去年增加近5成。台電提供

台電高雄與鳳山區處表示，RE30 的重點是「補充用」，如果企業已從民間購買綠電，但還沒達到 30%，就能用 RE30 補足。這個機制會先媒合民間綠電，沒滿額再由台電自建案場提供，。RE30 的綠電來源包括風力、太陽能和水力，會依照案場發電比例分配，用戶不用挑選，也不用擔心餘電或強制付費問題，導入綠電更方便、更輕鬆。

廣告 廣告

台電高雄區處在電機電子工業同業公會南部地區辦事處向與會業者介紹RE30綠電商品。台電高雄區處提供

台電進一步說明，RE30的核心是「補充性質」，企業若已向民間購買綠電但未達30%，即可透過RE30補足；此機制將優先媒合民間綠電，再由台電自建案場供應，確保市場公平透明；RE30的綠電來源包括風力、太陽能和水力，會依照案場發電比例分配，用戶不用挑選，也不用擔心餘電或強制付費問題，導入綠電更方便、更輕鬆。

台電指出，為協助企業掌握申購方式，高雄區處、鳳山區處已在岡山本洲、林園、永安、和發、仁大等產業園區及多個工協會舉辦多場說明會，介紹商品架構、銷售對象與購買條件，並指出台電自建案場2025年綠電配額已全數售罄。

高雄區處與鳳山區處將持續到各大產業園區、公協會及企業宣導 RE30 方案。台電強調，RE30 不僅協助企業減碳，也是台灣能源轉型的重要里程碑，未來將依產業需求持續優化和擴充綠電商品，與企業共同邁向淨零目標。

更多太報報導

選舉空戰開打！罷韓成員再出手 光頭看板酸柯志恩「女版韓國瑜」

全聯鯛魚排爆禁藥！業者複驗沒檢出 高市衛生局親揭原因

南部也要大巨蛋？陳其邁曝關鍵：高雄財政不可能自己蓋