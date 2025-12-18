全球僅六國家首發！三星三折機登台亮相 高管揭「選擇台灣」原因

科技中心／王文承報導

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙（右）受訪時指出，此次三折疊手機在台灣亮相，並非以銷售為主要目的，而是希望進一步鞏固品牌形象，讓消費者清楚看見三星在行動科技領域依然維持領先地位。

台灣首款三折疊手機正式亮相！三星首款三折疊智慧型手機Galaxy Z TriFold正式登場，並宣布台灣成為全球僅有六個首發市場之一。Galaxy Z TriFold 將於明（19）日上市，建議售價為新台幣8萬9900 元。不過，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙受訪時指出，此次三折疊手機在台灣亮相，並非以銷售為主要目的，而是希望進一步鞏固品牌形象，讓消費者清楚看見三星在行動科技領域依然維持領先地位。

三星三折機全球僅六國首發 選台灣原因曝



今日三星舉辦首款三折疊智慧型手機Galaxy Z TriFold記者會，陳啓蒙受訪時分享台灣折疊手機的銷售表現。他指出，三星整體折疊機款（Z Fold7、Z Flip7）上市四個月後，銷售量較前一代同期成長近10%，銷售額更大幅成長近35%。其中，Z Fold7 上市四個月的銷售量更較前代同期翻倍成長，也因此成功爭取台灣成為Galaxy Z TriFold全球六大首發市場之一。

在銷售通路方面，Galaxy Z TriFold以三星自有通路為主，包括三星智慧館與三星商城，約占整體銷售比重的90%，其餘則為特定電信通路。行銷策略上，除了鎖定歷代Z Fold使用者外，也瞄準曾購買Z Fold Thom Browne Edition的消費族群，以及重視創新科技、品味與設計的高端用戶。

行銷策略上，除了鎖定歷代Z Fold使用者外，也瞄準曾購買Z Fold Thom Browne Edition的消費族群，以及重視創新科技、品味與設計的高端用戶。

至於目前使用Z Fold7或Z Flip7的用戶是否適合升級三折疊手機，陳啓蒙坦言，基本上並不建議換機，並幽默表示：「不需要換機，但可以多買一支三折機，這樣就能享有『五折機』。」這番玩笑話也讓現場氣氛相當熱絡。

整體市場方面，陳啓蒙指出，觀察台灣折疊手機市場，今年1至10月的銷售量與去年同期大致持平，但銷售額則約成長10%。展望2026年台灣手機市場，三星預期整體銷售量將呈現小幅成長，銷售額則有機會達到雙位數成長。

針對外界關注的手機售價與成本壓力，陳啓蒙表示，雖然明年可預期將面臨記憶體等零組件價格上漲的挑戰，但三星擁有完整且強健的上下游供應鏈體系，所受影響相對有限，反而成為布局市場的機會點，未來也將持續透過多元銷售方案，致力降低消費者的購機門檻。

至於折疊機的耐用度與維修費用問題，陳啓蒙強調，三星在設計Galaxy Z TriFold時，始終將使用者體驗視為首要任務。結合消費者實際使用行為洞察，以及逾十年累積的折疊技術經驗，打造出創新的多折疊結構與指標性的雙側內折設計。

內折設計不僅能有效保護內頁螢幕，也帶來更出色的使用體驗。當裝置左右完全展開時，可呈現10吋超大螢幕，滿足高效多工與生產力需求；向內收折後，則化身為6.5吋封面螢幕，兼顧輕巧便攜與靈活操作。

Galaxy Z TriFold左右完全展開時，可呈現10吋超大螢幕，滿足高效多工與生產力需求；向內收折後，則化身為6.5吋封面螢幕，兼顧輕巧便攜與靈活操作。

此外，凡購買Galaxy Z TriFold的用戶，皆可同步享有專屬尊榮VIP服務，包括：全通路購買即享一年延長保固（共兩年）、購機一年內提供兩次免費螢幕保護貼服務；保固期間若需維修，透過客服中心報修即可享有專人免費到府收送服務；特定門市更提供專屬備用機Galaxy Z Fold7；親訪服務中心則可享優先受理維修，全面提升高端用戶的售後體驗。

