全球僅剩數百隻！極危「琵嘴鷸」再現蹤台南將軍濕地

〔記者洪瑞琴／台南報導〕七股將軍鹽灘地再度證明其不可取代的生態價值。台南市將軍濕地近日記錄到全球極度瀕危鳥種—琵嘴鷸(Spoon-billed Sandpiper)現身，該物種全球僅剩約300至500隻，被國際自然保育聯盟(IUCN)列為「極危(CR)」等級。此次紀錄不僅是珍稀物種的再度現蹤，更突顯七股將軍鹽灘地在東亞—澳大利西亞候鳥遷徙線上扮演關鍵角色。

台南市野鳥學會表示，該筆紀錄由鳥會理事長潘致遠於9日前往將軍濕地尋找日前曾出現的遺鷗時意外發現。雖未見遺鷗蹤影，卻在鹽田水域中發現外型極為特殊的琵嘴鷸，經確認該個體左腳配戴淺綠色足旗「88號」，為過去多次出現在將軍一帶的熟悉個體。

廣告 廣告

根據台南鳥會長期監測資料，綠色足旗88號琵嘴鷸自2017年起，即於2017、2018、2019至2020年以及2023年間，多次出現在將軍及鄰近鹽田、濕地，顯示該個體對七股將軍鹽灘地具有高度棲地忠誠度，年復一年將此地作為遷徙途中重要的停棲與補給場所。

鳥會指出，琵嘴鷸對棲地條件極為敏感，僅能在泥灘裸露、底棲生物豐富且人為干擾低的濕地覓食與休息。能長期穩定吸引極危物種反覆利用，代表七股將軍鹽灘地仍維持高度自然性與良好生態功能，堪稱國際級重要濕地。

此外，七股將軍濕地不僅是琵嘴鷸的重要停棲點，也支撐大量候鳥、過境鳥與留鳥族群，是串聯東亞—澳大利西亞遷徙線的重要網絡節點。鳥會強調，任何棲地劣化、開發行為或人為干擾，都可能對長距離遷徙物種造成難以回復的衝擊。

台南鳥會呼籲，政府與社會各界應共同正視七股將軍鹽灘地的保育價值，將其視為全球生物多樣性保育體系的一環，持續投入資源於棲地維護、科學監測與友善管理，確保這片鹽灘地能長久發揮生態功能，讓遠道而來的瀕危水鳥年年平安歸來。

鳥會也提醒民眾，前往賞鳥或拍攝時務必保持適當距離，不追逐、不干擾野生動物，共同守護這片對全球水鳥極為重要的濕地。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

新竹跌破4度！18縣市低溫特報 今晚又有大陸冷氣團南下

韓國「THE NORTH FACE」13款羽絨衣驚傳造假！官方認了道歉退款

台南巨無霸「黃金」綠鬣蜥長期逍遙法外 終於被捕了！

