全球僅有20支！王泉仁曾砸百萬送麻衣朗格 價格漲翻天

【緯來新聞網】麻衣恢復單身後復出演藝圈，首度受邀到JET節目《大尋寶家》，帶了不少壓箱寶，包括家族珍藏已久的寶物，其中也有幾樣厲害的收藏品，一拿出來不是全球限量、就是買不到的隱藏版，尤其是和前夫王泉仁的婚錶，台灣僅配有一支，就是被她買走，讓主持人丁靜怡直呼麻衣是「低調富豪」。

麻衣很震驚寶物的價值！（圖／JET綜合台提供）

麻衣從小是父母捧在手心的寶貝，爸爸經常出差歐洲，會買很多的寶物回來送給她和媽媽，同時也收藏很多家族傳承下來的物件，所以全家本來就熱衷看日本鑑寶節目，這次回台參與《大尋寶家》，麻衣媽媽很開心，翻箱倒櫃找出很多珍貴的東西，讓麻衣從日本帶到台灣鑑定。



其中有一件「愛馬仕」鱷魚皮手環，她透露是10幾年前一位「神祕人士」贈送的生日禮物，而她從來沒有在愛馬仕的櫃位上看過這件鑽石手環，據說是隱藏版系列之一，有錢都不一定買的到。

廣告 廣告

麻衣（右）聽到鑑定師開出的價格相當震驚。（圖／JET綜合台提供）

現場鑑定師秦嗣林看了笑說：「可不可以介紹神祕人士給我認識？我也好想要！」現場透過精密鑑定儀器，公開「愛馬仕」隱藏的鑑定真偽的關鍵LOGO，鑑出的金額令丁靜怡及麻衣驚呼連連。



另一件物品同樣低調奢華，是德國頂級品牌朗格（A. Lange & Söhne）腕錶，麻衣在節目中透露這是與前夫王泉仁有關，當時在籌備婚禮時，兩人正在尋覓夫妻對錶，恰巧找到這款朗格2014年的限量錶款，花了100多萬元。



鑑定師一看不得了，當時該牌為慶祝20周年出了這隻「朗格one」、僅限量20支，而且台灣才分配到1支，原來就被麻衣買走，可說是「錶界天花板」，相當珍貴，鑑價出來的金額更是翻倍跳，麻衣根本不知如此珍稀。《大尋寶家》晚上7點於JET綜合台播出。

更多緯來新聞網報導

廖家儀嫁香港豪門甘願當「訂便當小妹」 49歲噴上百萬搞副業

日本女團也控制不了嘴巴！「@onefive」台南爽吃3天胖2公斤