全球僅0.6%！他那話兒不到1公分 勇敢上節目曝心聲：手術最多只長3公分

美國一名男子菲利普斯（Michael Phillips，38歲）日前上英國節目，公開自己罹患罕見的「小陰莖症」，其生殖器長度僅0.97公分。他坦言因自卑而長期單身，甚至連上公共廁所都感到恐懼。他選擇公開這項「隱疾」，是希望提高大眾對此病的認識，並鼓勵患者及早診斷治療。

來自美國北卡羅來納州的38歲男子菲利普斯，近日跨海接受英國熱門晨間節目《This Morning》專訪，揭露了自己長達三十多年的痛苦秘密。菲利普斯直到去年才被正式確診患有「小陰莖症」（micropenis），他的生殖器長度僅0.38英吋（約0.97公分），寬度甚至只有一顆鈕扣般大小。

菲利普斯在節目中坦承，這個先天的身體缺陷讓他極度自卑。在成長過程中，他總是極力避免在他人面前赤裸，這份焦慮讓他連使用公共廁所都感到巨大的心理壓力。成年後，深知性行為對自己而言幾乎是「不可能的任務」，他選擇封閉心房，長期維持單身，不敢與他人建立親密關係。

醫學專家指出，「小陰莖症」是一種罕見疾病，全球男性發生率約僅0.6%。其定義為陰莖尺寸顯著小於平均值，成年男性若勃起後長度小於9.3公分即符合診斷標準。該病因通常與胎兒期睪固酮分泌不足或基因異常有關。目前醫療建議以早期診斷為主，雖然有手術或荷爾蒙療法，但效果有限。菲利普斯也補充，據他了解，現行的陰莖增長手術多是透過抽脂或切斷韌帶的「視覺效果」改善，頂多增加約2.5至3.8公分，並非真正的增長。

儘管治療之路艱難，菲利普斯仍決定勇敢站出來自揭瘡疤。他表示，希望能藉此讓社會更加認識這種隱疾，讓家長能警覺並協助患病孩童及早治療。近年來，他嘗試敞開心胸公開談論此事，驚喜地發現其實有許多人並不介意這個問題，這讓他重新燃起希望，期盼未來能遇到一位真心接納他的伴侶。

