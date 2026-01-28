全球僅30個國家共70顆 南投九九峰氦氣球組裝充氣

【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣政府積極推動九九峰氦氣球樂園的核心設施，為全臺首座繫留式氦氣球觀光體驗設施。園區引進由法國專業氦氣球製造商 Aerophile所設計與製作的最新型Aero30NG繫留式氦氣球，搭配專用主機設備與多重安全控制系統，以繫留方式進行升降操作。球體規模達6000立方公尺，全球僅30個國家共70顆。

氦氣球風速穩定情況下每次可搭乘最多30人，並可升至最高300公尺高空，讓乘客在穩定、安全的條件下，從空中俯瞰九九峰周邊的山巒線條、綠意景觀與遼闊視野。隨著高度變化，地面景觀的層次與視野範圍也隨之轉換，為遊客帶來不同於地面行走的觀賞體驗。相較於自由飛行形式，繫留式氦氣球透過固定纜繩與地面主機控制升降高度，使高空觀景體驗能在可控條件下進行，適合作為設置於自然景觀區域並長期營運的觀光體驗型設施。

目前115年1月27日完成組裝氦氣球機電控制室、飛行平台及絞鍊等地面設施，於28日組裝球體、當日晚上7點開始進行氦氣充填。將動用逾40名人力，組裝費時約7小時，並於完成氦氣充填後隨即辦理升空測試完成測試報告。

縣府並依「南投縣固定式氦氣球申請設置營運管理作業規則」排定於115年2月2日邀集建築、土木、消防、機電、觀光遊憩與縣府消防局、建設處等相關專家及單位辦理履勘作業，將於完成履勘確認氦氣球相關設施安全後，核發於經營者「營運證明書」再開放使用。（照片記者謝雅情翻攝）