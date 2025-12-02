全球僅5位入選 新民高中三芯蘋前進加拿大HFX國際安全論壇

▲（由右至左）校長許永昌、應用英語科學生三芯蘋、主任謝宣喻合照。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】新民高中應用英語科一年級學生三芯蘋，以其在「15@15: Youth Building Democracy」青年建構民主競賽中作品，從全球眾多參賽者中脫穎而出，成為全球僅5位入選者之一，並受邀於11月前往加拿大參加 Halifax International Security Forum（HISF/HFX）。校方表示她是本屆唯一的亞洲代表，展現台灣青年令人驕傲的國際能量。

廣告 廣告

在此次國際競賽中，三芯蘋以15秒短片呈現她對台灣移工與新住民文化融合的觀察，展現對社會議題真摯的關懷與成熟的公民意識，其清晰英文表達與帶有記憶點的畫面敘事方式深受主辦單位肯定。她以一位台灣15歲青年的視角，傳遞多元、友善與共融的價值，被視為最能代表亞洲年輕世代的聲音之一。

校長許永昌表示，芯蘋在新民國中部階段就已展現高度學習動機與多項競賽成果，包含語文、專題、影像創作、英文口說、跨文化議題等多面向挑戰，不但累積自信，也培養了面對國際場合時的穩健台風。國中部多語言課程、跨文化活動與競賽培育，使她具備扎實的英文能力、跨文化敏感度與國際視野，為日後的國際參與奠定關鍵基礎，並融入來自父母親對她教育上支持及引導，促使她勇於面對各種挑戰。

應用英語科主任謝宣喻提到，芯蘋在題材選擇、畫面敘事與英文表達上皆展現成熟想法，充滿真誠與年輕人的活力，是她入選的關鍵。學校持續透過國中部到高中部的雙語銜接、國際競賽訓練、海外合作與多元文化教育，打造更多讓學生展能、發聲與走向世界的舞台。