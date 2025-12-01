「年僅15歲的台中新民高中學生芯蘋，以流利英語在加拿大哈利法克斯國際安全論壇脫穎而出，成為全球僅5名獲此殊榮的青少年之一！她透過一段15秒影片展現對未來15年世界安全的願景，不僅獲邀站上國際舞台領獎，還與各國青少年進行小組會議，並與重要人士深入交流國際議題。芯蘋自小參與各種演講比賽，培養出色的台風和口語表達能力，目前正努力學習多國語言，立志成為外交官為台灣在國際舞台上發聲，讓小小的台灣能在國際上獲得更多關注與重視！」

全球僅5名！15歲台灣女孩「15秒影片」躍上國際安全論壇。(圖／當事人提供)

台中新民高中一年級學生芯蘋以流利的英語表現，在加拿大哈利法克斯國際安全論壇脫穎而出，成為全球僅5名獲此殊榮的青少年之一。年僅15歲的她，透過一段15秒影片展現對未來15年世界安全的願景，不僅獲邀站上國際舞台領獎，還與來自烏克蘭、義大利、紐西蘭及厄瓜多的青少年進行小組會議，並與重要人士深入交流國際議題。芯蘋自小參與各種演講比賽，培養了出色的台風和口語表達能力。

從小積極參與大小演講比賽，使她能在國際舞台上從容應對，讓小小的台灣能在國際上獲得更多關注與重視。(圖／當事人提供)

芯蘋在哈利法克斯國際安全論壇的傑出表現令人矚目。這個論壇與德國慕尼黑安全會議、新加坡香格里拉對話並列為全球三大國際安全峰會，具有極高的國際地位。芯蘋在比賽中需要製作一段15秒的影片，內容必須表達她希望在未來15年內看到的正面改變，以及如何讓世界變得更加安全。她的作品成功打動評審，使她成為少數幾位獲選者之一。

芯蘋在加拿大哈利法克斯國際安全論壇脫穎而出，成為全球僅5名獲此殊榮的青少年之一。(圖／當事人提供)

除了對英語的熟練掌握，芯蘋對語言學習展現出驚人的熱情與才華。她已經通過韓文檢定，目前正準備挑戰西班牙語，並計劃在大學主修法文。這位年輕學生懷抱著成為外交官的遠大理想，希望未來能為台灣在國際舞台上發聲。

來自烏克蘭、義大利、紐西蘭及厄瓜多的青少年進行小組會議，並與重要人士深入交流國際議題。(圖／當事人提供)

芯蘋表示，她最大的願望是讓小小的台灣能在國際上獲得更多關注與重視。她相信雖然台灣面積不大，但擁有強大的影響力，能夠在全球事務中扮演重要角色。她落落大方的表現和深刻的思想，都展現了遠超年齡的成熟與智慧。

高中一年級學生芯蘋，在加拿大哈利法克斯國際安全論壇脫穎而出。(圖／當事人提供)

芯蘋的成就並非偶然。從小她就積極參與大小演講比賽，不斷訓練自己的台風和口語表達能力。這些經驗為她打下了堅實的基礎，使她能在國際舞台上從容應對，展現自信與實力。

