全球僅5把！川普送李在明「白宮黃金鑰匙」 還喊：很喜歡他

南韓總統秘書室室長姜勳植昨（24）日在其個人社群帳號，上傳了美國總統川普贈送給南韓總統李在明的全球限量5把、僅剩最後一把的「白宮黃金鑰匙」，並稱希望這份特別禮物將成為韓美關係牢不可破的象徵。

南韓總統秘書室室長公布的「白宮黃金鑰匙」照。（圖／翻攝X @kanghunsik_ ）

根據《韓聯社》等韓媒，姜勳植釋出的照片顯示，這把「白宮黃金鑰匙」上刻有「KEY TO THE WHITE HOUSE」文字，裝鑰匙的木箱則刻有白宮圖案和川普的簽名。

姜勳植表示，川普16日會見南韓駐美大使時，特別向李在明表達了問候，並提到他10月底訪問南韓時獲贈「非常珍貴的禮物」，因此想為李在明送上特別禮物。據稱，川普還表示，「我很喜歡他（李在明）」（I really like him）。

廣告 廣告

韓媒分析，川普提到的「珍貴禮物」可能指的是亞太經濟合作會議（APEC）慶州峰會期間舉行的韓美元首會談上，李在明向川普贈送的新羅王朝天馬塚金冠複製品。因此川普送上「白宮黃金鑰匙」，一定程度上可被視為「回禮」。

事實上，這把「白宮黃金鑰匙」為川普親自參與設計。過去僅有以色列總理納坦雅胡、日本前首相麻生太郎、億萬富豪馬斯克與足球巨星「C羅」羅納度等人曾獲得。

延伸閱讀

張善政證實將推動「可負擔住宅」 喊話團隊「只能成功不能失敗」

余家昶下週六公祭！張善政：家屬婉拒捐款回捐市府

勇擋北捷隨機攻擊喪命 張善政：余家昶將入祀桃園忠烈祠