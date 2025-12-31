全球僅5把！李在明開箱川普贈白宮金鑰 笑問：能直接開門嗎？

記者蒲世芸／綜合報導

南韓總統李在明30日在社群平台公開一段「開箱」影片，親自展示美國總統川普送給他的一把象徵意義十足、全球僅有5把的「白宮黃金鑰匙」。李在明還幽默的說：「這該不會真的是白宮的鑰匙吧？下次去訪問時，如果他（指川普）不在，我可以用這把鑰匙自己開門進去嗎？」展現輕鬆互動氣氛。

李在明開箱大秀川普致贈的黃金鑰匙。（圖／翻攝自X平台 @Jaemyung_Lee）

李在明當天在X平台與Instagram同步發布照片與影片，畫面中可見他打開一個木製禮盒，盒蓋上印有白宮全景，並以金色刻上了川普的簽名。李在明在貼文中寫著：「擁有滿滿溝通誠意的黃金鑰匙，願能開啟更加穩固堅定的韓美同盟。」同時也表達對美方「不變的友誼與深厚信任」的感謝，相關內容還特別以英文一併呈現。

廣告 廣告

另外，從Instagram上長達57秒的影片可以看見，李在明坐在辦公室書桌前笑說：「來，我們來開箱看看吧。」打開禮盒後，他拿起鑰匙仔細端詳並介紹說，上面寫著「通往白宮的鑰匙」（KEY TO THE WHITE HOUSE）；另一面則刻有「川普總統」字樣。李在明接著半開玩笑地說：「聽說白宮的門打不開時，用這個就能打開，得找機會確認看看是不是真的。」說完後再將鑰匙放回盒中。

而這把黃金鑰匙，是川普本月16日與南韓新任駐美大使康京和會面時親自轉交的禮物。川普當時表示，自己在10月訪韓期間收到了一份「非常珍貴的禮物」，因此特別準備回禮。外界普遍解讀，這是對日前在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行的韓美領袖會談中，李在明贈送「金冠」的回贈。

這把白宮黃金鑰匙還有一個特別之處，翻遍全世界僅僅只有5把，除南韓總統李在明外，另外4名獲贈的人分別為以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、日本前首相麻生太郎、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），以及足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

相隔兩月再會！李在明1月4日國是訪問中國 盼解限韓令、修復戰略關係

不談戀愛談工作！美求職者把Tinder當LinkedIn用 竟直接敲開面試大門

撞鳥又撞牆釀179死！濟州空難一周年李在明致歉 關鍵報告竟未公布

3370萬人受害！酷澎賠償竟發「自家抵用券」 遭批嘲弄消費者、強迫推銷

