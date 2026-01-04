【全球共善學思會4-1】從溢流到湧愛 顏博文分享災後經驗、見證十方湧入的感動 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

由佛教慈濟慈善基金會主辦、《CNEWS匯流新聞網》、行政法人國家災害防救科技中心協辦的「從溢流到湧愛：光復災後的民間經驗交流與新興議題探究」全球共善學思會於昨（3）日在慈濟花蓮靜思堂盛大登場，論壇聚焦在光復洪災災後民間經驗交流與新興議題探討，開幕式由慈濟慈善基金會執行長顏博文致詞開場，並從「一方有難，十方馳援」切入，從專講中見證「微光湧入、守護光復」的感動。

廣告 廣告

顏博文開幕致歡迎詞。他表示，感謝各界來到花蓮參與全球共善學思會，也感謝《CNEWS匯流新聞網》共同協辦，他指出，馬太鞍洪流至本週剛好屆百日，他分享過去在光復災區經驗，並帶領各界反思如何在緊急應變的過程做得更好，在未來重建光復馬太鞍時更有防災韌性。

顏博文在開幕主講中回顧，從9月23日洪災發生過後，第一時間慈濟就進入災區馳援，他看見最關鍵的就是從潰堤後，中央及地方政府儘速進行家戶清淤，並需要百分百的完成，過去從未發生「自發性的個人」及「自發性的團體」大量湧入協助災民，並強調「沒有披風、沒有鏟子」也是超人。

顏博文提及，慈濟仍然持續各項光復重建工作，並指出此次緊急應變框架是建立在慈濟六安模式，從防災士受訓，安美計畫強化社區韌性、加強減災，目前0403花蓮地震永久屋也已完成，他感動的說，慈濟重視「學與覺」，從做中學，從經驗中獲取覺知，

再者，今日第一場論壇邀請到慈濟基金會執行長特助陳祖淞、芥菜種會全球防救災處副處長吳秉翰、法鼓山花蓮分院監院 寬行法師、台灣世界展望會家庭暨社區韌力發展部主任鄭宗訓、一粒麥子基金會花蓮中心主任杜珍珠，論壇主題從慈濟協作網絡與青年的力量，再到「三福助人網」的人力動員與在地安置；並由法鼓山光復救災行動談心靈環保的實踐，再談危機中的兒少韌性，最後則聚焦於災害情境下長照服務的持續與後續重建。

顏博文提及，首場與談人邀請成功大學體育健康與休閒研究所教授周學雯、政治大學社會工作研究所所長王增勇共同與會共談，就論壇內容談論在災害情境中如何支持災民的身心健康，以及從健康促進角度分析身心重建實用見解；並根據災難工作從長期照護以及原住民社區脈絡下，如何保障脆弱族群的需求被外界看見。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【全球共善學思會4-2】一方有難十方馳援 慈濟共善學思會談人力協作與長期動員重建

【全球共善學思會4-3】光復災區物資調度及餐食供應鏈 慈濟共善會談倉儲轉型、關鍵節點佈局實務

【文章轉載請註明出處】