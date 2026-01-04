【全球共善學思會4-2】一方有難十方馳援 慈濟共善學思會談人力協作與長期動員重建 5

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

由佛教慈濟慈善基金會主辦、《CNEWS匯流新聞網》、行政法人國家災害防救科技中心協辦的「從溢流到湧愛：光復災後的民間經驗交流與新興議題探究」全球共善學思會於今（3）日在慈濟花蓮靜思堂盛大登場，論壇聚焦在光復洪災災後民間經驗交流與新興議題探討，並從一方有難，十方馳援切入，從專講中見證「微光湧入、守護光復」的感動。論壇首場由政治大學公共行政學系名譽教授江明修主持，與各界專業領域共同與談從災民到志工的培力，形成許多系統性梳理與值得探究的寶貴經驗。

第一場論壇邀請到慈濟基金會執行長特助陳祖淞、芥菜種會全球防救災處副處長吳秉翰、法鼓山花蓮分院監院 寬行法師、台灣世界展望會家庭暨社區韌力發展部主任鄭宗訓、一粒麥子基金會花蓮中心主任杜珍珠，論壇主題從慈濟協作網絡與青年的力量，再到「三福助人網」的人力動員與在地安置；並由法鼓山光復救災行動談心靈環保的實踐，再談危機中的兒少韌性，最後則聚焦於災害情境下長照服務的持續與後續重建。

陳祖淞提及，他們每日帶領約2百位志工進入光復災區清淤，並提及如何由慈濟的人力網絡模式進行人力召集，因應湧入災區眾多志工，從共創善舉，眾人十方聚集來體現慈濟愛人、復原災區之經驗分享。且他也指出，物資湧入也是這次救災的重點，如何將不停湧入的物資整理，並加以統計，很感謝所有的物資超人。

吳秉翰也說，從社工角度來討論災後重建工作，他從宗教切入，跨宗教的撫慰人心，並從多元族群中融合提供協力服務，且光復有非常多新住民及青年等，芥菜種會是由三福助人網的服務宗旨來協助自我重建、自我復原。人有自癒的能力，所以必須從人來著手，從三福「扶助、福音、扶力」切入，由短期即刻救助到中長期階段，支持受災家庭恢復等，並共同陪伴社區中有需要的弱勢家庭、兒少、婦女等。

寬行法師指出，所有災難都會影響動員模式，但他說，光復救災是救災史上第一次看到民間動員的自發性力量，法鼓山從清淤輕災區到重災區一路挺進，並在10月10日進行家戶油漆粉刷，安心服務站進駐。他提及，安心服務站是法鼓山在過往災害發生時的服務站點，此外，瑞穗生命園區也進駐光復。他也強調，要淡化宗教角色，從新的模式募集鏟子超人，貼近災民的心靈需求，救災最怕就是陷入自己的想像。

「心理關懷不能等，因為它是一種防災，而非選修。」鄭宗訓也說，世界展望會當時在災區成立兒童心理關懷中心，並陪伴災區的孩童慢慢整理內在的經驗，讓他們知道關係中如何自我療癒自己，並非「不要哭」，而是能成為穩定的大人，強化兒童的心理韌性，在下一次危機來臨時，如何成為一個有能力因應的大人。

杜珍珠強調，他針對災情情境下的重建切入，目前目標是持續拓展長照服務，光復鄉已有設置一粒麥子的長照服務據點，當災情發生時，從中午就收到工作人員告知需撤離至避難所，她優先考量的是人員安全以及避難所，盼望能夠在災難中仍能持續長者服務不中斷，有許多同工也在災區搶救長照交通，所幸目前仍持續進行災後陪伴與長者心理復原工作，讓風雨過後，花蓮光復的愛不止息。

