【全球共善學思會4-3】光復災區物資調度及餐食供應鏈 慈濟共善會談倉儲轉型、關鍵節點佈局實務 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

由佛教慈濟慈善基金會主辦、《CNEWS匯流新聞網》、行政法人國家災害防救科技中心協辦的「從溢流到湧愛：光復災後的民間經驗交流與新興議題探究」全球共善學思會於昨（3）日在慈濟花蓮靜思堂盛大登場，論壇聚焦在光復洪災災後民間經驗交流與新興議題探討，並從光復洪災的飲食、醫藥、物流及倉儲的管理切入，再談論到數位科技、在地圖資與訊息傳遞的經驗分享，第二場論壇由成功大學政治學系教授楊永年主持，與各界專業領域共同與談從災民到志工的培力，形成許多系統性梳理與值得探究的寶貴經驗。

第二場論壇邀請到義煮團召集人賴彥汶、慈濟基金會慈善志業發展處災防組長劉秋伶、1919食物銀行營運及災害管理組主任陳冠宇、花蓮慈濟醫院院長室醫務秘書吳雅汝以及慈濟大學社會工作學系主任李秀如共同主講，並邀請到花蓮縣卓溪鄉新女力公益協會理事高傑心、銘傳大學都市設計與永續發展學系教授邵佩君共同與談。

賴彥汶表示，在義煮團進駐前，且光復最需要的是物資，雖然光復炎熱，但他強調8天的活動，他是用募集的方式來進行義煮服務，這場活動將近花了130萬，但物資全數使用完畢，沒有任何浪費。一天2萬個便當是非常龐大的數量，當下最注意的是食安問題。他舉過去在維冠大樓時，因現場物資捐贈過多，造成浪費，所以只要他們有技術，有物資，就能夠延續服務。他說，要用最少成本發揮最大的效益，在食材方面如何使用才是重點，如何不讓物資浪費，善用其物資、分配食材準確管控才是要點。

劉秋伶提及，超人湧入是物資樞紐，人一多就容易產生各種需求，慈濟從9月25日開始進駐光復災區時，就跟花蓮縣府前進協調所協調如何公私協力，他們以光復車站作為物資樞紐，當時也考量到交通樞紐扮演前線重點站，慈濟更出動第三代行動廚房，以靈活、高反應且可快速接近災點特性來因應災區多變的模式。她說，在食材據點佈建上，光復車站周邊延續資源分流樞紐的核心節點，讓物流動線更加順暢，慈濟也供應將近8萬份餐食，並從流程中迅速梳理出產出餐食的高效率方式。

陳冠宇指出，平常倉儲工作的細節，決定從災害物資管理的應變速度。災害發生後至今累積近18萬筆的進出貨件數，且許多物資湧入後，不停爆倉，但可以從倉儲管理模式看出災後階段，從一開始的食品後期漸漸地有日用品的捐贈。他也說，在災害倉儲管理模式未來有4大改善方向，除了需要標準化物資分類與流程，並同時須建置即時物資管理系統，並強化倉儲與冷鏈能力與跨部門的協調合作。

吳雅汝表示，災後支援醫療過程中慈濟行政組也投入專門人力，並在這次公衛醫療相關支援結束後更建立標準SOP，建立對外韌性，值得一提的是，當時因災區有部分區域難以到達，慈濟醫院以全台首例使用醫療結合無人機方式送藥，讓醫療抵達所需的災民手上。她說，未來慈濟將持續推動防減災及整備作業與智慧應用，並強化救災應變的跨部門連結。

李秀如提及，在「築光計畫」在光復災區中的災害扶助，後來是由慈濟學生主動發起跟公部門協調並投入災區進行陪伴計畫，到現場後也發現有其他團體加入支援，故而轉作其他清淤、物資整頓協助。她指出，在該計畫中關於資源盤點、資源連結以及跨單位合作3大方向進行彙整，並針對溝通與分配建置更有效率的流程，並反思如何跨部門協調，並親自踏進災區貼近災民需求，才能發揮社工的本質與天性。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇攝

