【全球共善學思會4-4】以科技深入災區 圖資專家齊聚學思會談平台整合、假訊息識讀

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

由佛教慈濟慈善基金會主辦、並由《CNEWS匯流新聞網》、行政法人國家災害防救科技中心協辦的「從溢流到湧愛：光復災後的民間經驗交流與新興議題探究」全球共善學思會於昨（3）日在慈濟花蓮靜思堂盛大登場，論壇聚焦在光復洪災災後民間經驗交流與新興議題探討，並從光復災區融合數位科技的在地圖資建構與即時訊息傳遞，並統籌賑災圖資平台的建置，第三場論壇由國家災防科技中心主任秘書李維森主持，與各界專業領域共同分享災情搜羅、人力媒合及數位協作等建立災害韌性的實務經驗。

第三場論壇邀請到光復鄉救災資訊整合地圖發起人俞凱倫、光復超人媒合平台發起人林糖糖、慈濟基金會副執行長劉效成、東華大學台灣文化學系副教授郭俊麟、以及台灣事實查核教育基金會董事長羅世宏教授共同主講，以災情與志工訊息搜羅呈現經驗分享再到人力媒合快速協助新模式，並以賑災決策圖資平台建置與圖資整合協作實踐角度切入，共同分享實際狀況。

俞凱倫提及，他們主動發起整合光復鄉賑災圖資，並純手動更新，所以後期開始與光復超人、鏟子超人以及小蜜蜂等團隊合作，最後流量則導向光復超人接續圖資資源。他說，能幫一個人也是值得的。此外，他提及宣布搶災結束也是有風險的，因政府在10月10日後傾向於專業精準對接，並非鬆散的散兵進駐，他強調，若不是專業的就不必添亂，並分享當初在策劃該項圖資時有效的原因，也是因為夥伴們都有各自專業經驗，地圖的核心價值就是想像自己是使用者，若想要取得相關資源該如何優化。

林糖糖也說，從圖資資料平台顯示將近有約 4百位志工，並媒合將近約9千人次志工。她說，這平台並非完整解法，但可以把它當成一個ＭＶＰ，當沒有一套清楚的災害重建機制時，不同角色該怎麼行動，平台建置就成為一個解方，且現場有許多角色都有不同的協作角度，他們也根據現場災害狀況進行協調溝通。她也分享目前科技成熟，針對不同的救災現場可開啟不同的模組，並開啟平台的通用性，讓平台能夠彈性的應用在不同的災害類型，如果下個災害發生，我們也希望這不是基礎，光復超人不是一個專案，而是協作方式的其中一個實驗。

劉效成指出，慈濟賑災六安原則就是務實、即時，並確保資源有效的運用，背後的重要靈魂就是尊重與感恩，如何從圖資系統萃取出災民需要的部分，在圖資系統部分也分成災前與災中、災後，包含從主動預警、雲端回報、再到圖資整合的精準救援，他們在災前會發現災情影響的路線，並通知慈濟志工；再來就是災中的災情回報，彙整後再進行圖資的整合，當大量志工湧入時，圖資系統也要進行數位整合，盤點現場的人潮與檢視後端的支持系統，再依據實際災民需求提供修繕以及再生電腦及輔具等服務，儘速協助當地災民恢復正常生活。

郭俊麟表示，如果要建立在地韌性，應該首重於防災教育，防災教育的推動也是跨領域的，如何將災害發生應變過程記錄下來，並將這些知識轉譯，並將圖資彙整讓防災夥伴參考，防災過程能成為災防教育很重要的教材。他指出，台灣作為科技島，甚至有即時的監測資料，且從災前、災中、災後也有不同平台，作為協力團隊也希望能隨時掌握情資，並即時更新資料，從故事地圖的方式重建台灣的圖資系統，進而強化台灣的防災韌性。

羅世宏以「災區假訊息識讀：從混亂中看見事實」為主題，他提及，現在處在假訊息氾濫時代，也被稱為後真相時代，越來越多人不願相信真相，因數位平台影響及商業機制運作，讓我們容易迷失在同溫層中，因此大家不習慣破圈去看見真相。造謠一張嘴，闢謠跑斷腿，所以要生產假訊息的速度非常的快，但在民主社會當中，尤其是災難發生，我們是需要真相的，希望我們透過微薄的努力能夠建立人民的資訊災害防線，且因現場混亂無法及時掌握真相，加上情緒波動也會助長謠言傳播。

「守護事實，就是守護我們共同的家園。」羅世宏強調，假訊息有可能轉換成政治攻防題材，阻礙災區救災重建，但他建議，事實查核是知其而不可為之的狀態下，他希望人民有判別資訊真假的能力，也希望能給予全民最大的協助，並提醒大家，資訊急救四原則「慢、看、疑、查」。方能破解假訊息的入侵，每個人都是社會韌性的資訊防線。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇攝、慈濟基金會提供

