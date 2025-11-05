「全球前三大記憶體廠大塊吃肉、台灣只能喝湯」謝金河曝好的開始

財信傳媒董事長謝金河。 圖：孫家銘／攝(資料照)

[Newtalk新聞] AI（人工智慧）導入DDR 5 、HBM（高頻寬記憶體），帶動記憶體市場景氣回溫，全球記憶體龍頭美光、海力士、三星電子股價不斷創下新高。財信傳媒董事長謝金河表示，前三大記憶體廠大塊吃肉，台灣只能喝湯，只有買賣記憶體的群聯，威剛等賺最多。華邦電斥資355億投資，台積電也宣布和海力士合作研發新型HBM裸晶片，這都是好的訊號！

謝金河在臉書發文寫道：「這兩天南韓三星宣布DDR5暫未停報價，現貨價立刻大漲一倍，投資機構也把海力士目標價上調至100萬韓元。不過氣勢煞不住車的記憶體股也出現回檔。4日海力士股價衝上624000韓元，收盤下跌34000韓元，收在586000韓元。三星最高到112400韓元，收盤104900韓元，下跌5.56%。漲勢凌厲的南韓股市下跌100.13。」

謝金河提到：「漲到昏天暗地的日本鎧俠從1440漲到11845日圓也出現拉回走勢。這一輪記憶體的奔馳，南韓KAIST教授金正鎬預告：Ai時代的主導權將從GPU轉向記憶體，他暗示輝達可能買下美光或是SanDisk。他認為在Ai時代，運算速度不能只靠GPU，想要Ai跑更快，記憶體才是關鍵！這也是這兩年HBM宰制市場，海力士，美光，三星主導市場的源頭。」

謝金河指出：「台灣的記憶體在2015年受到重創，迄今元氣尚未恢復，我們落後前三大至少二至三代。這次記憶體大漲，南亞科技終於在第三季出現15.64億元的淨利，但前三季仍然虧44.79億元。華邦電第三季賺29.43億元，終於扭轉虧損，前三季小賺5.4億元。快閃記憶體的旺宏仍然虧30.12億元，大家囑目的力積電前三季仍虧損51.59億。」

謝金河續指：「這可以看出前三大記憶體廠大塊吃肉，台灣只能喝湯的窘境，只有買賣記憶體的群聯，威剛等賺最多。台灣的記憶體產業應努力思考如何加大投資力度趕上前三大廠？這兩天看到華邦電斥資355億投資，這是好的開始！台積電也宣布和海力士合作研發新型HBM裸晶片，這都是好的訊號！」

