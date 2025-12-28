全球前三EMS皆台廠中國消失！謝金河揭關鍵

▲2025年全球EMS大廠營收排行出爐，台廠鴻海，緯創，廣達勇奪前三名，財信傳媒董事長謝金河指出，台灣資通訊廠產業崛起。（圖／翻攝自Vietnam Plus）

[NOWnews今日新聞] 2025年全球EMS大廠營收排行出爐，台灣的鴻海，緯創，廣達勇奪前三名，立訊第四，且前十名台灣廠商就包辦了超過一半比例，有6家進榜，財信傳媒董事長謝金河指出，這個榜單沒有看見中國聯想，顯見台灣資通訊廠終於追上聯想，而台灣資通訊產業崛起，背後關鍵是「去紅色供應鏈」，隔開中國，慢慢壯大。

謝金河近日在臉書上發文，他引用《電子時報》（DIGITIMES）社長黃欽勇公布的2025年全球EMS大廠營收排行，發現台廠鴻海，緯創，廣達勇奪前三名，立訊第四，後面是緯穎，和碩聯合、美系大廠剩下Jabil（捷普）及Fletronics（偉創力），第10名則是仁寶電腦。

謝金河指出，這個排行榜，台灣有六家進榜，且前6名除了立訊，都是台廠，可以看出近20年台廠在電子代工的進化，也可以看到中國立訊的急起直追，其實在鴻海進入專業電子代工領域，最大的是Soletron及Flextronics，如今Soletron已經不在榜上。

而這個榜單，謝金河還發現，聯想也不在裡面，引起他的關注。除了鴻海一開始就走專業代工路線，廣達，緯創都是從PC，NB，到手機代工，然後很重要一步切入伺服器，再從伺服器進入機櫃，緯創，緯穎都是成功的代表作。

他說，過去台灣的資訊大廠規模都不大，印象最深刻的是2012年在宏碁任職15年的蔣凡可．蘭奇被聯想挖角，那個時候，聯想規模已經很大，蘭奇跳槽的理由是要做世界第一，如今蘭奇已經辭世，但現在台灣的資通訊大廠已追上聯想。

今年AMD（超微）執行長蘇姿丯二度造訪聯想，為H200在中國的銷售綁椿，聯想給予最熱烈的歡迎，雙方也將在AI領域有更深入的合作，可以看出聯想除了PC，NB在伺服器領域也有角色。

謝金河指出，從營收，獲利的角度來看，聯想2024會計年度營收4449億港幣，淨利79.07億港元，以新台幣估算營收約1.8兆元，淨利320億元；廣達去年營收新台幣1.45兆元，淨利新台幣590億，營收和聯想接近，但獲利超過。

上一季聯想營收1207.6億港元，以新台幣估算4800億元，淨利19.03億港元，約新台幣77億元，和緯創相當，廣達上一季則賺新台幣164.3億元，已經超過聯想很多。

謝金河認為，台灣的資通訊產業崛起，背後有個重要因素是「去紅色供應鏈」，隔開中國，台灣產業才能在全世界伸展開來，慢慢壯大。

