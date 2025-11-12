全球前2％頂尖科學家名單出爐 嘉義長庚2醫師入列
美國史丹佛大學研究團隊日前公布2025年「全球前2％頂尖科學家名單」，嘉義長庚醫院骨科醫師許文蔚、耳鼻喉科醫師蔡明劭雙雙入選，分獲「終身影響力獎」與「年度影響力獎」肯定。
嘉義長庚表示，「全球前2％頂尖科學家名單（World’s Top 2％ Scientists）」是依據Scopus資料庫，分析全球近900萬名科學家在不同研究領域的學術表現，遴選出全球學術影響力前2％的頂尖學者，被視為當前最具公信力的國際學術排名之一。
醫師許文蔚開創國內關節內視鏡手術新紀元，率先引進電腦導航輔助人工膝關節手術技術，大幅提高手術精準度與病人術後生活品質，除臨床成就斐然，也長年投入骨科生物力學與人工關節材料研究，曾赴美國明尼蘇達州梅爾氏醫學中心與伊利諾大學醫院進修，發表多篇國際期刊論文涵蓋人工關節、骨質疏鬆與運動醫學等領域。
獲得這份國際榮耀，許文蔚表示，這份肯定是團隊長年努力的成果，醫師的使命是解除病痛、恢復健康，未來仍會持續以創新研究回饋社會，讓醫療更精準、更人性化。
醫師蔡明劭長期致力於睡眠呼吸中止症的臨床診治與手術創新，將達文西機械手臂技術應用於睡眠手術，亦主導制定《達文西睡眠手術共識指引》，奠定國際標準，其研究團隊更揭示睡眠呼吸中止症與阿茲海默症風險之關聯，證實有效治療可顯著降低失智風險，對神經退化疾病防治具重大貢獻。
目前蔡明劭已發表超過127篇SCI論文、引用次數逾2000次，並擔任多本國際期刊編輯委員。蔡明劭強調，研究的終點不是論文，而是讓更多病人睡得更好、活得更健康，未來將持續推動睡眠醫學跨領域創新，打造嘉義長庚成為亞洲睡眠醫學重鎮。
嘉義長庚院長楊仁宗表示，兩位醫師的入選不僅是個人榮耀，更象徵醫院在醫療品質、研究成果與國際學術影響力上的全面突破。
楊仁宗說，嘉義長庚以「臨床為本、研究為用」為核心，積極推動轉譯醫學與本土疾病研究，以創新技術改善臨床治療，造福更多病人，去年2024年嘉長在國際期刊發表論文達268篇，未來仍會持續培育具國際視野的醫學人才，深化臨床與研究的整合，「從嘉義出發、接軌國際」。
