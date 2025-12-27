「全球前50大經濟體」排行榜揭曉！中國、台灣名次曝光

「全球前50大經濟體」排行榜揭曉，台灣名次曝光。示意圖／攝影董孟航

隨著強權政治從「單極世界」轉向「多極世界」轉變，美國和中國擁有各自不同的影響範圍。知名數據網站「Visual Capitalist」根據 IMF「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告，列出世界50大經濟體（以GDP計算），冠軍是美國，而中國緊追在後排名亞軍，至於台灣也名列其中，名次曝光。

這份排行榜的第一名是美國，第二名是中國，第三名則是德國，第四名是日本，第五名則是印度。至於台灣在這份名單中排名第二十二，GDP預計達到約8843.9億美元（約新台幣27.9兆元）、GDP將成長3.7％。

報導指出，預計到2025年，美國實際GDP將成長2％，略低於其25年平均值。

川普政府近期推出的貿易政策變化，尚未對整體經濟表現產生顯著的、可衡量的影響。然而，一些影響，例如企業成本上升或投資方向轉變，可能在2026年變得更加明顯；與人工智慧相關的消費支出和投資仍然是經濟活動的重要貢獻者。

另外，預計到2025年，中國經濟將成長4.8％，GDP將達到約美金19.4兆元（約新台幣609兆元）。儘管美國提高了關稅，中國在全球供應鏈中仍然發揮著核心作用，尤其是在關鍵礦產的生產和提煉方面。

報導指出，儘管德國是歐洲最大的經濟體，也是全球第三大經濟體，但其經濟成長多年來一直落後。出口疲軟和GDP成長緩慢，即便基礎建設投入超過美金5000億元（約新台幣1.57兆元），也令德國經濟前景黯淡。印度經濟規模達美金4.1兆元（約新台幣128.7兆元），位居全球第五，自2000年以來，其經濟規模成長超過3倍。



