全球剩不到20隻！沙烏地洞穴驚見獵豹木乃伊 基因解碼推翻傳統觀點

被視為野外極度瀕危的亞洲獵豹，目前全球僅剩不到20隻且全數棲息於伊朗，這讓獵豹的復育工作面臨極大瓶頸。然而，沙烏地阿拉伯近期一項重大考古發現，不僅震驚了科學界，更為這項艱鉅的保育任務帶來一線生機。

沙烏地阿拉伯國家野生動物中心在北部的洞穴中，發現了保存良好的自然獵豹木乃伊，經基因檢測後意外推翻了過去的學術認知，證實當地曾存在另一個獵豹亞種。

這項發表於科學期刊《通訊-地球與環境》（Communications Earth & Environment）的研究指出，研究團隊在沙烏地東北部城市阿拉爾附近的洞穴群中，挖掘出數百年至數千年前的獵豹木乃伊與骨骸。

研究團隊在沙烏地東北部城市阿拉爾附近的洞穴群中，挖掘出數百年至數千年前的獵豹木乃伊與骨骸。（翻攝自《通訊-地球與環境》）

過去學界普遍認為，阿拉伯半島歷史上僅有「亞洲獵豹」這一亞種棲息。然而，科學家針對這些古老樣本進行全基因組分析後，出現了驚人的結果：雖然距今約130年前的木乃伊確實與亞洲獵豹基因最接近，但年代更久遠、分別為距今約1870年及4000多年前的個體，其基因序列卻與「西北非獵豹」最為相似。

這項發現具有重大的生態意義，它證實了在獵豹於該地區滅絕之前，阿拉伯半島實際上曾是亞洲獵豹與西北非獵豹共存的棲地，而非原先以為的單一亞種獨占。這對於原本陷入膠著的「獵豹重返阿拉伯」計畫而言，無疑是個天大的好消息。

由於野生亞洲獵豹的數量已低至10多隻，幾乎不可能從伊朗引進進行復育；但既然證實西北非獵豹也曾是當地的原生種，保育專家便有了新的選擇，能透過引入西北非獵豹來擴大基因庫，讓消失已久的獵豹身影有望再次奔馳於阿拉伯的荒野之中。

