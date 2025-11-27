全球功能飲市場將達2485億美元！AI與微膠囊技術推動個人化營養潮流
撰文＝編輯部
全球功能飲料（Functional Drinks）市場正以驚人速度成長。根據專注於食品飲料、營養保健與消費產業的全球研究機構Grand View Research（GVR）最新報告，該市場目前估值約1,490億美元（US$149 billion），預計將以年複合成長率（CAGR）8.9%持續擴張，至2030年達到2,485億美元（US$248.51 billion）。
《FoodNavigator》指出，消費者健康意識與營養自我管理意識的提升，是這波成長的最大動力。越來越多人希望飲料不只是解渴，而能兼具「補水＋健康功能」，使功能飲成為近年最具爆發力的食品類別之一。
即飲型商品崛起 便利與健康兼具
在現階段市場中，即開即飲（Ready-to-Drink, RTD）產品最受歡迎，包括果蔬汁、氣泡水、茶飲及低糖飲品。忙碌的生活節奏推動了可隨手飲用的健康產品崛起，這些商品也成為品牌創新的主戰場，從配方、風味到包裝皆以「健康＋便利」為核心設計理念。
個人化營養與微膠囊化技術 打造精準吸收
在技術層面，「個人化營養」與「創新投遞技術」正成為市場焦點。瑞士的跨國香精與香料製造公司Givaudan（奇華頓）前端創新部門主管Alexandre Bastos在倫敦Future Food-Tech會議中指出，品牌正利用微膠囊化技術（microencapsulation technology）、AI驅動配方與定時釋放機制，讓營養更精準地被人體吸收。
所謂微膠囊化技術，是將維生素、益生菌或植物萃取物「包裹」在微小的保護殼中，以避免氧化與流失，並在腸道等特定部位釋放出活性成分。這項技術不僅延長營養穩定性、提升吸收效率並改善口感，更使飲品能保持一致品質與功效。
同時，部分業者也嘗試結合穿戴式裝置與健康監測數據，開發能根據個人體質與生活型態調整營養配方的智慧飲品，讓「喝」成為健康管理的一部分。
肌酸與乳鐵蛋白崛起 補水飲品強調科學機能
報導中提到，兩項功能性成分正快速竄起：肌酸（Creatine）與乳鐵蛋白（Lactoferrin）。前者原為健身族群愛用的能量補充品，如今被廣泛應用於功能飲中，主打增強代謝與運動表現；後者則以免疫調節、抗發炎與腸道健康特性，成為新興飲品成分。
另一方面，「補水功能」的定義也在升級。品牌從「解渴」轉向「精準補水」，主打電解質平衡、滲透壓控制（osmolality）與吸收效率。無糖氣泡水、運動飲與調味水紛紛導入電解質與微量礦物質，訴求「從補水到養身」的功能轉變。
飲料產業邁向「喝的營養科技」時代
儘管市場潛力驚人，功能飲品牌仍面臨技術與信任兩大挑戰。《FoodNavigator》指出，隨著消費者對健康標示的關注提升，品牌若缺乏透明的科學依據，將難以獲得信任。
此外，功能性原料成本高、配方穩定性低、包裝要求嚴苛，也提高中小品牌進入門檻。原料供應鏈波動與安全審查流程更是實務挑戰。
整體而言，功能飲市場正進入由科技驅動的健康創新階段。從AI配方、微膠囊封裝，到肌酸與乳鐵蛋白的新應用，飲料正逐步演變為「營養載具」。這不僅是一場產業變革，更是人們生活方式的轉變，從喝水到喝出健康，功能飲正成為日常營養的新入口。
審稿編輯：林玉婷
Food Navigator，Functional beverage market to hit $250bn by 2030: Key trends driving growth
