全球加速數位轉型 AI新創易晨智能 獲獎常勝軍

在全球加速數位轉型的浪潮中，人工智慧（AI）已成為各產業不可或缺的核心動能。從教育、醫療到娛樂應用，語音辨識與大型語言模型（LLM）正快速改寫使用者行為與產業流程。成立多年、逐步從新創邁向成熟 AI 技術公司的易晨智能，正以其AI 的深厚實力推動多個領域的 AI 應用落地。

易晨智能執行長許永昌指出，「易晨智能不再只是新創，而是 AI 技術的實戰者。如何讓 AI 走進真實場域，創造可量化的價值，是現階段最重要的目標。」

「教育領域」EZTalking 年使用量突破 8000 萬次，AI 口說練習成台灣學生最大痛點解方。易晨智能業務副總龔淑蓉表示，全球最大的教育科技調研機構Holon IQ 已連續四年將易晨智能評選為「台灣 50 大教育科技企業」。這代表著他們AI 研發能量與商業落地能力，已獲得國際高度肯定。

其中最具代表性的產品—EZTalking AI 英語學習平台，目前已在全台超過 1000 間補習班與學校導入使用，學生累計使用超過 10 萬名，每月練習次數更突破 500萬人次，一年累積近 8,000 萬人次的語音互動。

龔淑蓉分析指出，台灣學生學英文的最大瓶頸在於缺乏「大量口說練習」的環境。無論是線上家教或學校課程，受限於課時與人力，學生難以獲得足夠的開口時間。她說明，EZTalking 透過 AI 語音辨識 進行「逐句發音評分」，並結合 AI 對話訓練讓學生可以反覆練習。「孩子只要練得夠多，進步速度會超乎期待。」

龔淑蓉提到，平台數據顯示，學生若持續使用三個月，口音、語調與流暢度皆有明顯提升，讓許多家長與老師看見實際成效。

除了英語教育外，易晨智能也投入更多語言科技的研發，與國內大型出版社康軒文教攜手推動語言學習數位教學應用。

康軒文教李印堂經理指出，面對新課綱與語言傳承需求，教師的備課負擔日漸增加，因此康軒開發了一系列以教師為核心的 AI 智慧備課工具，並與易晨智能合作，將語音辨識與 LLM 技術導入科技教學。

國立台灣師範大學偕同易晨智能共同發表頂會。（陳柏琳實驗室提供）

「我們希望把教材數據化，打造一套真正聰明的 AI 教師平台，並為每位學生建立專屬的 AI 助教。」李印堂說。透過易晨智能的技術，教師能更快速產生示範音檔、語詞解析、口說互動練習，在教育推廣上具備劃時代的意義。

「產學合作」與師範大學共創 NLP 研究成果，多篇論文登上 IJCNLP–AACL 與 ROCLING。在技術研發上，易晨智能與國立台灣師範大學 AI 跨域科技產業創新研究學院 陳柏琳教授團隊產學合作，於語音辨識、語音合成、與大型語言模型等領域共同投入研究與演算法開發。

2025年，易晨團隊與陳柏琳教授、顏必成博士共同完成的研究成果，已陸續發表於多場國內外重要會議，包括： IJCNLP–AACL（亞太自然語言處理頂級國際研討會）、ROCLING（中華民國計算語言學年會），一共累積 超過五篇論文發表。相關研究涵蓋AI評定英語能力、語音錯誤偵測，以及多語言口語學習包含(臺語、中文、客語)，有效加深易晨智能在AI技術端的能量，並讓其應用服務得以持續精進。

訪談中，顏必成博士提到，今年發表在頂級國際會議的模型「HiPPO」是台灣第一個自主開發，對於語言學習、發音糾錯非常有實用性，運用到大量的GPU算力以及複雜的演算法架構，在經過大量數據分析下驗證了模型的準確度。

陳柏琳教授也指出，產學合作能讓研究成果真正走入真實產業場域，而易晨智能的商業應用量體，也提供科研大量可分析的語音資料，對 NLP 與語音模型訓練而言極具價值。