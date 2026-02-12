全球動漫傳奇盛事首登香港！「最帥人魔」丹麥性感男神確定出席

〔記者許世穎／綜合報導〕全球動漫界傳奇盛事Comic Con即將登陸香港！首次於香港舉行的《香港 Comic Con 2026》(Hong Kong Comic Con 2026，簡稱HKCC 2026)，匯聚電影、漫畫、動漫、電玩及珍貴收藏品多種嶄新創意文化及潮流元素，為廣大粉絲及動漫迷帶來最極致的體驗，充份沉浸於流行文化的終極慶典，首波重量級巨星名單也曝光。

這場足以讓所有動漫迷血脈沸騰的夢幻盛事，帶領每位參與的來賓進入跨次元世界的流行文化殿堂，除了能夠與同好沉浸於全球經典系列外，更可並肩投入熱血爆表的電競賽事，甚至在「創作畫廊」發掘每幅創意滿點的精彩獨立創作藝術作品；當然，也會有一眾匯聚香港，吸睛的Cosplay玩家、讓人大玩特玩的免費遊戲試玩區、以及極具收藏價值的遊戲卡展品，勢必讓大家投入其中。

廣告 廣告

如此重量級的活動也邀得全球多位廣受影迷推崇、包括了電影及影集的重量級巨星，首批名單包括被譽為全球最性感男神，歷屆東京Comic Con最受歡迎影星「最帥人魔」邁茲米克森、曾在《絕命毒師》飾演「炸雞叔」的詹卡洛埃斯波西托，以及於經典科幻神作《回到未來》系列飾演「布朗博士」的克里斯多夫洛伊，一同為活動揭開序幕。

大會更準備了多個獨家座談會、以及專屬零距離見面會等，讓大家有機會與一眾影星，進行畢生難忘的互動經驗。而且這只是首波名單，更多重量級嘉賓將會陸續揭曉。

為確保能為所有狂熱粉絲帶來最道地、最令人熱血滿載的體驗，HKCC 2026特別請來多位業界資深人士、頂尖收藏家及前製片廠高層等人士組成的「Superfan Committee(鐵粉委員會)」，以他們的專業角度，為粉絲度身打造最能引起共鳴的盛會！

其中三位創辦人Ryan Li、Daniel Yim及James Chen表示「這不只是一個本地展覽，更是全球傳奇的降臨。我們勢必要打造一個充滿活力、世界級的體驗，以反映香港及亞洲粉絲獨有的精神與熱情，因此這場活動，絕對是屬於香港動漫愛好者的盛會。」

作為協辦單位，天下一集團(One Cool Group)則為HKCC 2026注入深厚的電影製作經驗、IP創作與管理能力、創意資源及其跨地域產業網絡等方面的引入。連結橫跨本地、亞洲及國際市場，覆蓋多元化的娛樂與商業領域，此次與HKCC 2026合作，對香港實現創意中心、打造成亞洲流行文化與 IP 交易的核心樞紐，具有關鍵性意義。

天下一集團業務發展及傳訊總監文國駿(Sean Man)表示：「我們非常榮幸能以聯合主辦方的身份參與首屆《香港 Comic Con 2026》。這不僅代表着香港將成為一個萬眾期待的強大融合平台，更突破傳統框架，將漫畫、電影、遊戲與科技融為一體，絕對是香港及周邊地區漫畫與流行文化愛好者期待已久的盛事。此次活動不單是一個本地展覽，更是推動整個創意產業鏈的催化劑，我們樂於與《香港 Comic Con 2026》，攜手開創本地娛樂及創意產業等更多可能。」

除天下一集團的聯合主辦外，HKCC 2026同時獲得多間展覽及業界資深夥伴的大力支持，包括 EX-R International、展覽集團 (Exhibition Group)、Cyber Games Arena 及柏堡活動策劃 (Baobab Tree Event)，共同強化在大中華及亞太地區的活動營運、體驗式營銷、電競製作及粉絲互動。HKCC 2026將於今年5月29日至31日，一連三日震撼香港會議展覽中心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光

台灣人逐漸不愛去！中國遊客最多的東南亞國家是這國 最新前五排名曝

2026首波水逆不降智！ 4星座「收爛攤子避禍」4星座「逆風撿到錢」

被要求畫五星旗+抹掉台灣國旗 德國街頭畫家這樣做嚇跑小粉紅

