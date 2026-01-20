全球動盪台股最勇 川普投顧的明牌是「這支」

記者李鴻典／台北報導

美股休市歐股下跌亞股全翻黑，台股(20日)仍上漲120點，收在31759點，成交量7771億，開盤一度跌296點後迅速拉高，終場收最高，表現在全球主要股市中最為強勢。

美國總統川普。（圖／翻攝自川普臉書）

美國銀行首席投資策略師Hartnett提出對川普執政時期資本市場的三大預測，東亞貨幣升值構成最大風險 。Hartnett指出，未來最大的風險來自日圓、韓元和新台幣的快速升值。日圓目前交易在接近160的水平，一旦日本央行升息，將引發全球流動性緊縮，資本將出現逆轉。

(二)新世界秩序催生全球多頭市場 :

假設日圓短期內不崩盤，Hartnett認為市場正在進入"新世界秩序=新世界牛市"階段。在這一格局下，Hartnett建議做多國際股票，股票將繼續多頭市場。

(三)黃金牛市遠未結束 :

Hartnett強調，新世界秩序不僅催生股票多頭市場，也催生黃金多頭市場。儘管短期內黃金尤其是白銀已經超買，但黃金的長期上漲邏輯仍然成立。黃金背後的驅動因素包括戰爭、民粹主義、全球化終結、財政過度擴張和債務貶值。考慮到過去一個世紀四次黃金牛市的平均漲幅約為300%，黃金價格可望突破6,000美元。

