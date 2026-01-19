全球勢必美中選邊站！謝金河解析川普「一盤大棋」：他已在為下個戰爭做準備

2026剛開年，全世界就已發生不少震驚國際的大事，財信傳媒董事長謝金河對此在臉書盤點近期的全球焦點，並直言美國總統川普「正在下一盤大棋」，為下一個世界可能的戰爭做準備，同時也逼世界各國選邊站，各國領袖如何選擇，將決定未來國家的命運。



謝金河表示，2026年世局多變，讓人眼花撩亂！從南韓總統李在明訪中，和習近平玩自拍；到川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦；然後是伊朗的變局；到這兩天加拿大總理卡尼訪中，將中國出口到加拿大的汽車稅率從100%降到6.1%；又到最近川普放話要拿下格陵蘭。

謝金河直言，2026年才過半個月，世界大事多變幻，看起來這是川普正在下一盤大棋，川普也在逼大家選邊站，這是一個選擇題，現在不知對或錯，但一定會有答案。

​​謝金河指出，​我們先從李在明談起，李在明的親中早已寫在臉上，這次李在明想要左右逢源，看起來沒有那麼簡單，尤其是日本和美國結盟，南韓是第一島鏈最重要的國家之一，李在明投向中國，川普在經濟上會出手，甚至北韓領導人金正恩今年可能會有角色！這次日本防衛大臣小泉進次郎訪美，從肢體語言可以看出美日結盟的重要性。

謝金河提到，另一個是伊朗、委內瑞拉，這和石油供應有關，中國運油船被攔截，美國回頭重整自己的後院，中南美洲會有新變化。下一個焦點是阿斯夫拉就職後的宏都拉斯，和台灣有邦交的瓜地馬拉、巴拉圭在半導體供應鏈的後端，可能也會有角色！

​​謝金河續指，而這次卡尼訪中，看起來是整個倒向中國，尤其是汽車關稅，但也可能把加拿大推向險境。不喜歡加拿大成為中國一省的地區，像亞伯達（Alberta）開始鬧獨立，卡尼可能讓加拿大產生更多的問題。



謝金河說，而人口很少、土地很大的格陵蘭島，川普等於在測試歐洲與北約的國家表態，不和美國站在一起的，川普就立刻祭出關稅，這次義大利站在美國這一邊，西班牙站在美國對立面，丹麥政府最後還是要表態！



謝金河強調，不管是巴拿馬運河或是格陵蘭，這是川普正在為下一個世界可能的戰爭預做準備，川普也在測試各國態度，各國領袖如何選邊？也決定未來國家的命運！

