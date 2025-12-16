全球化「不間斷交易」需求日增！路透：那斯達克擬推全天候交易機制

那斯達克傳出將向美國證券管理委員會（SEC）提交文件，以推動股票「全天候交易」機制。路透社資料照片



那斯達克（Nasdaq）為全球規模最大的證券交易所之一，因應近年來全球化趨勢「不間斷交易」需求增高，傳出將在15日向美國證券管理委員會（SEC）提交文件，以推動股票「全天候交易」機制，預計將從原本16小時分3時段的交易方式，改為23小時分2時段、每週5天的「不間斷交易」，引發正反意見討論。

據《路透社》報導，那斯達克總裁柯恩（Tal Cohen）今年3月表示，交易所已開始與監管機構進行討論，預計將在2026年下半年推出每週5天不間斷交易。紐約證券交易所（NYSE）與芝加哥期權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets）近期也宣布計劃推動股票全天候交易。

那斯達克現行制度下，平日設有3個交易時段：美東時間凌晨4時至9時30分的盤前交易、上午9時30分至下午4時的正常交易時段，以及下午4時至晚間8時的盤後交易，合計16小時。

若未來調整為「全天候交易」，那斯達克交易時間將延長為23小時，並改為兩個時段：日間時段自凌晨4時至晚間8時，接著休市一小時進行系統維護、測試與交易結算；夜間時段則自晚間9時開始，至隔日凌晨4時結束，皆視為隔一個交易日的交易。在新制度下，交易週將於週日晚間9時開始，週五晚間8時結束。

報導指出，那斯達克「全天候交易」能否順利上路，還有待關鍵配套措施完成，包括負責顯示美國交易所最準確報價的證券資訊處理系統升級，以及美國證券存託結算公司（DTCC）計劃於2026年底前完成股票全天候清算機制。

不過，這項改變也引發正反不同意見討論，支持者認為，延長交易時間將讓投資人，特別是美國以外的投資人即時回應在非正常交易時段的市場變化，但也有華爾街部分大型銀行持保留態度，擔憂此舉可能帶來流動性下降，加劇市場波動。

