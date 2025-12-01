全球區域衝突持續 百大軍工營收創新高

記者賴名倫／綜合報導

瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）1日公布全球百大軍工企業2024年營運報告，指出烏俄與以哈戰爭雖帶動武器訂單大增與企業營收再創新高；但由於成本上漲、中共管控稀土出口等因素，也使武器供應鏈運作與交付時程面臨重大挑戰。

SIPRI報告指出，2024年全球百大軍工企業，仍以美商洛克希德馬丁集團獨占鰲頭，而2至4名，則依序為RTX（前稱雷神集團）、諾斯洛普格魯曼、英國貝宜系統（BAE）與美商通用動力集團；各家成長幅度由3.3至8.1%不等，不僅是繼2018年以後，前5大企業再次出現營運全面成長，也凸顯全球區域衝突持續加劇地緣緊張，促使各國提撥更多國防預算採購先進武器裝備，加強維繫國家安全的必然趨勢。

報告分析，儘管2024年美國軍火企業總收入達3340億美元（約新臺幣10.36兆元），總額占百大軍火企業總收入總額約半數，且成長幅度達3.8%，凸顯美製先進武器仍是市場主流；但F-35戰機生產狀況頻仍、加上哥倫比亞級核動力彈道飛彈潛艦、LGM-35A「哨兵」洲際彈道飛彈（ICBM）的研發進度推遲，以及預算超支等相關問題，勢將衝擊美軍先進戰力。

另歐洲近年雖積極重振軍火工業，但原物料供應隱憂仍帶來供應鏈潛在危機，以法國泰雷斯集團（Thales）與德國萊茵金屬（Rheinmetall）公司為例，由於其過往長期進口中國大陸稀土作為供應來源，因此北京近期加強管制稀土，也使各廠面臨重組供應鏈與尋找替代商源的重大挑戰。

此外，值得注意的是，中東軍火產業近年來異軍突起，計有9家企業擠入百大行列，顯示其武器裝備質量日益受到國際矚目，此消彼漲之間，勢將持續牽動未來地緣局勢。

<以色列為首的多個中東軍火企業，近年逐漸崛起，成為全球軍火產業新焦點。圖為拉斐爾（Rafael）公司展示「鐵束」導能武器裝備。（取自拉斐爾公司「X」帳號）