全球十大！ 布達佩斯節慶管弦樂團將來台揭當代傳奇之聲

布達佩斯節慶管弦樂團將於4月再度來台演出。（牛耳藝術提供）

睽違 12 年，布達佩斯節慶管弦樂團將於 4 月再度降臨台北國家音樂廳，在音樂總監伊凡．費雪（Iván Fischer）的帶領下，這支曾以 25 歲之姿光速躋身「全球十大」的頂尖樂團，將攜手天才小提琴新星艾蜜拉．亞布札哈（Amira Abouzahra），向台灣觀眾揭開當代傳奇之聲。

本次訪台適逢俄國作曲大師普羅高菲夫誕辰 135 週年， 音樂會規劃兩場跨越時空的主題，向這位 20 世紀音樂鬼才致敬。4 月 2 日的首場演出，將以普羅高菲夫諷刺幽默的《三橘之戀》組曲開場，並由小提琴家艾蜜拉．亞布札哈擔綱演出孟德爾頌浪漫的《E小調小提琴協奏曲》，下半場則呈獻規模宏大且象徵勝利力量的普羅高菲夫《第五號交響曲》。

4月3日，樂團將帶來普羅高菲夫筆下細膩華麗的《仙履奇緣》第一號組曲，並以德奧巔峰之作、布拉姆斯溫暖明亮的《第二號交響曲》，為這場交響盛宴劃下完美句點。

伊凡．費雪不僅是靈魂人物，更是當代古典樂壇最具革命性的思想家與實踐家。1983 年，他與鋼琴家佐爾丹．柯西斯（Zoltán Kocsis） 共同創立布達佩斯節慶管弦樂團，因不滿傳統樂團如博物館般的僵化，決心親手打造一支「像室內樂團一樣緊密」的頂尖交響樂隊。在費雪的心目中，藝術從不孤立於殿堂，而是走入人群、照亮角落的行動。

德國小提琴新星艾蜜拉．亞布札哈來自音樂世家。 （牛耳藝術提供）

他以一系列打破常規的創舉，重新定義古典音樂的生命力。除了創立維琴查歌劇節、並發起布達佩斯音樂節，他更積極大膽重塑舞台邊界，讓觀眾坐在懶骨頭上與音樂家並肩而坐，消弭傳統音樂廳的冷冽距離感。他深知僵化的演奏模式會扼殺藝術生命，要求團員放下樂器開口合唱，將人聲靈魂注入器樂演奏中，並按每首曲目重新實驗舞台座位編排，只為尋找那一絲被歷史塵封、最完美的「透明音色」。

費雪也為自閉症孩童舉辦可可音樂會，布達佩斯節慶管弦樂團也常走進偏鄉教堂、醫院與安養院，將音樂化作跨越城鄉鴻溝、照亮人群角落的真誠服務。

本次演出的另一大亮點為現年 20 歲的德國小提琴新星艾蜜拉．亞布札哈。出生於音樂世家的她，被大師祖賓．梅塔讚譽為「她這一代最傑出的天才之一」。艾蜜拉 7 歲便完成獨奏首秀，並在 2017 年匈牙利權威才藝秀《Virtuosos》中奪冠，同時榮獲李斯特室內樂團特別獎。

擁有一半埃及、一半匈牙利血統的她，足跡已遍佈全球 25 個國家，曾登上紐約林肯中心、維也納金色大廳、倫敦皇家歌劇院等頂尖殿堂。艾蜜拉將於 4 月 2 日領銜演出孟德爾頌協奏曲，屆時台灣觀眾將能親耳聆賞這份融合多元文化、極具歌唱性的靈動琴聲。

節目資訊

指揮大師伊凡．費雪與布達佩斯節慶管弦樂團

Iván Fischer & Budapest Festival Orchestra

小提琴：艾蜜拉．亞布札哈

Violin: Amira Abouzahra

4/2 (週四) 19:45 台北國家音樂廳

▌Program

普羅高菲夫：《三橘之戀》組曲，作品33

孟德爾頌：E小調小提琴協奏曲，作品64，小提琴：艾蜜拉．亞布札哈

普羅高菲夫：降B大調第五號交響曲，作品100

布拉姆斯與普羅高菲夫

​4/3 (週五) 19:45 台北國家音樂廳

▌ Program

普羅高菲夫：第一號《仙履奇緣》組曲，作品107

布拉姆斯：D大調第二號交響曲，作品73

