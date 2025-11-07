全球升溫1.42℃ COP30前夕4碳排大國缺席

今年是巴黎協定10周年，COP30即將召開、別具意義。然而，美國川普政府、史無前例全員缺席之下，讓大會正式開始之前的峰會，比起往年、相對失色太多。不僅只有50多國領袖出席、而且根據BBC的報導，大多數國家都未能提交新的減排計劃。讓外界相當不看好COP30。在此同時，地球暖化速度似乎沒有減緩跡象，世界氣象組織最新發布的報告顯示，2025年可望成為史上第2或第3熱的一年。

荷蘭首都阿姆斯特丹的運河，漂浮著一具象徵溺水的紅色人體模型、手上還拿著一塊寫著「我很好 」的牌子遊客

廣告 廣告

舒馬赫：「真是太有創意了。」

藝術家在COP30即將登場之際，以反諷方式，表達氣候變遷帶來的威脅。世界氣象組織也在6號發布一份「全球氣候狀況更新報告 」，再次敲響警鐘

WMO副秘書長 巴瑞特：「數據令人震驚，2025年有望成為，有記錄以來最熱的年分之一。」

比起往年，今年COP30似乎黯然失色，6號在巴西貝倫登場的峰會 ，在美國政府史無前例缺席的情況下，過往100多國領袖的盛況不再，今年只有寥寥50多國元首參加，而且世界前5大汙染經濟體，也只有歐盟領導人赴會，

巴西總統 魯拉：「歷史上首次氣候大會，在亞馬遜雨林腹地舉行。」

主辦單位選在通往亞馬遜雨林的門戶城市、貝倫、作為會議地點，凸顯保護雨林的重要性；同時，在峰會上，巴西總統魯拉宣布啟動一項拯救全球森林的基金，迅速獲得超過50億美元的承諾捐款，期待運作後、熱帶開發中國家每保留1公頃的森林，就能獲得一部分利潤，讓森林站著比砍下更值錢，被認 將是COP30最重要的成果之一。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

