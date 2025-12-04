全球升溫3°C等同每天少一餐 氣候危機為何讓食物營養變低、糖分增加？
氣候發生改變會影響農業，但是你知道嗎？在這個連鎖反應下，耕地減少、產量下跌，乃至作物品質下降對全球糧食安全帶來的影響，其實遠超過我們的想像。
氣候變化、溫度上升 糧食系統負荷增
植物跟動物不一樣，沒辦法單靠其細胞和組織維持最適合生長的溫度，因此植物的生長和代謝與環境溫度關係密切，當氣候變遷帶來極端天氣變化的同時，農作物的收成量便進而受影響。除了產量可能下跌，作物也可能因為二氧化碳濃度上升而加速生長，讓單一農產的營養價值下降，已經惡化的糧食安全情況更加糟糕。
波士頓諮詢公司（BCG）指出，全球糧食系統正處於「舉步維艱」的困境，全球生產的糧食中有高達三分之一被浪費或是未能抵達餐桌就出現損失。世界衛生組織（WHO）預估，全球人口中，每11個人就有一個人面臨糧食不安全問題，更不必說地緣政治不穩定加劇導致的農業生產中斷，以及氣候變遷下，氣溫上升、極端天氣頻率增加帶來的生長季節難以預測問題，也會對現有的農產產區造成進一步傷害。
發佈在《自然》期刊（Nature）的一份研究顯示，全球均溫每上升1°C，農業產能減少的量換算下來相當於每人每天減少120卡路里，約占當今全球平均消費量的4.4%，而照這個規律計算，史丹佛大學杜爾永續發展學院的研究作者項中君（Solomon Hsiang）指出，假設到2100年升溫3°C，基本上等於地球上的每個人都放棄吃早餐。而此時的全球農業減產將下降達24%。
現階段的地球均溫，已經比工業化前高出約1.5°C，即使農民提早預警、投資更好的肥料、灌溉技術甚至是更適合生長的種子品種，為期更久的乾旱和熱浪，以及難以預測的降水頻率和強度仍會持續「吃掉」產量，在最好的情況下，至本世紀末前，調適措施也僅能彌補全球產量損失的三分之一。
不只產量降低 作物營養價值也下降
研究分析了54個國家、1.2萬個地區中，提供人類三分之二以上熱量的六種主要作物（玉米、大豆、稻米、小麥、木薯、高粱）。研究發現，除了水稻可能受益於夜間較高的氣溫，產量有50%機率增加外，其他重要的糧食作物如小麥、玉米、大豆和大麥等，本世紀末前產量下降的可能性仍高達70%至90%。
研究也發現，世界上許多國家的高價值作物將受到特別嚴重的影響，美國、中國東部、中亞、非洲南部和中東等糧食產區的玉米產量可能下降40%；美國、中國、俄羅斯和加拿大的小麥產量可能下降40%，而美國的大豆產量可能下降50%。其中一些最富裕的國家將受到最嚴重的打擊，像是美國除稻米以外的主要農作物都將減產40%至50%。
即使對那些當氣候變化發生後，生長得更快、更大的作物來說，這也並非是一個好消息，在《工程學》（Engineering）期刊發表的另一份研究即揭示了，二氧化碳變化「有得必有失」的複雜作用。
該研究指出，對於水稻、玉米、小麥等大多數植物來說，較高的二氧化碳濃度確實會增強光合作用並提高生長率，但是這並非毫無代價，因為這意味著氮含量將減少，並削弱植物生產蛋白質和胺基酸的能力。一段時間後，作物體內的鈣等關鍵礦物質和抗氧化化合物的成分就會開始減少，導致營養成分下降。
其他磷、硫、鐵等礦物質和小麥內的蛋白質含量，則會因二氧化碳含量升高，提升了作物中糖的濃度而遭到稀釋。在同樣的餐飲條件之下，長期下來，卡路里升高、蛋白質和維生素變少，會損害人體免疫並影響健康，甚至會蔓延至以作物為食的牲畜，產出營養價值低的肉、奶或蛋，對蛋白質營養不良和微量元素缺乏症已很嚴重的貧窮地區帶來衝擊。
各國「麵包籃」大受衝擊 糧食體系應全面審視
如果產量減少、營養價值減少還不夠糟，那人們有沒有辦法透過增加耕地來解決呢 ？
根據一份發佈在《自然食物》（Nature Food）期刊上的研究，與當前氣候相比，在比工業化前高出1.5°C、2°C、3°C及4°C的四種暖化情境下，在僅升溫1.5°C時，30種主要作物中就有近一半面臨潛在宜耕種土地銳減的威脅，升溫超過2°C後，在某些情境下，部分耕地減少比例甚至會超過50%。
事實上，溫度對於作物產量的變化雖然很顯著，但其實並非線性，全球產量下降最多的並不是本來最炎熱的區域，反而是平均氣溫適中、位於統計數據中間50%的區域，會面臨最大的產量損失。主要原因是因為炎熱地區的作物多半已較為適應高溫，當溫度進一步升高時，所受影響會減少，而寒冷的地區則會得利於暖化。
這些中間區域大多落在高收入國家，並且是許多被稱為「麵包籃」的重要農業產區，受到氣候變遷的影響更大、適應性更為有限，也造成了全球更大的糧食安全風險。
當然，部分氣候變遷風險衍伸自固化的農業生產策略，如採購對象為單一的主要種植區、容易受氣候和病蟲害影響的「單一品種陷阱」（Single-Variant Trap），以及缺乏技術創新的科技停滯問題等。波士頓諮詢公司指出，決策者可透過積極推動創新、開創氣候智慧農業、引入預測性人工智慧（Predictive Al），以及改善物流、減少對脆弱作物和地區的依賴性以強化多元性產品組合等方式，來增加供應鏈韌性並減少衝擊。
儘管如此，調適做得再好再多，最後仍須面對氣候變遷的不爭事實。英國利物浦約翰摩爾斯大學的博士生埃克勒（Jiata Ugwah Ekele）強調，人們必須全面思考生產足量且促進健康、公平和韌性的新糧食體系，因為食物不僅僅是卡路里，也是人類發展和氣候調適的基礎。
其他人也在看
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 3
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷空氣襲！今晨最低溫12.6℃ 首波大陸冷氣團恐「這時」殺到
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（4）日晨至5日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
還沒冷完！明晨中部以北下探12度 下週變天掃雨彈
東北季風挾冷空氣南下，中部以北明顯轉涼，氣象專家吳德榮指出，明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，下週一水氣增多，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 3
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣南下！北台降到14度 水氣今晚達高峰
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（3）日表示，受到東北季風增強及華南中層水氣通過影響，中部以北及宜花地區白 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
今明顯降溫 周四起轉乾冷最低溫下探13度 熱帶擾動93W發展中
受到東北季風南下影響，今天氣溫明顯降低。天氣風險分析師吳聖宇指出，今天(03日)隨著中高層短波槽通過台灣以北，華南東移的這些水氣也要逐漸經過，北部、東半部會是陰天偶有降雨的天氣天氣多一典 ・ 22 小時前 ・ 2
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
住家「500公尺內每多一家速食店」 幼童鼻炎機率增16%
住家周圍環境與居家清潔習慣對幼童過敏症狀影響甚鉅，最新研究顯示，家中若位於夜市1.5公里範圍內，5歲以下孩童罹患濕疹風險將明顯提高。專家建議，若帶孩子逛完夜市，應立即清潔身體並更換衣物，以降低過敏風險。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
東北季風增強越晚越冷！北台冷3天低溫剩12度
[Newtalk新聞] 今(3)天東北季風增強，北部、東半部轉濕冷，對此，氣象專家吳德榮指出，今天起強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，明後天水氣減少，但持續低溫，清晨可能只有12度，台北觀測站則可降至15度左右，週末短暫回溫後，下週會再有一波冷空氣增強。 吳德榮指出，今日東北季風增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降，各地區氣溫為北部21降至13度、中部15至26度、南部16至29度、東部15至26度。 根據最新模式模擬顯示，明後天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，清晨苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬東北季風等級，未達「大陸冷氣團」標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成、亦偏冷，應注意保暖。 這波冷空氣預計週末減弱，但6日清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升；8日將會再有一波東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，9日季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
基隆河油污再現停水戶數恐擴大 台水急調水源救「這兩區」
【記者許麗珍／台北報導】基隆河油污事件影響15.2萬用戶，但傳出基隆市源遠路溝渠又發現新污染物，台水公司今表示已全面停止取用河水，但暖暖區、仁愛區高地區域約3.5萬戶有可能因此3天後預防性停水，污染事件導致停水戶數越來越多，台水表示已設法由新山淨水場調度支援。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
東北季風增強+高壓 今晚至明晨北台灣低溫探12度
生活中心／綜合報導受東北季風增強及高壓影響，今晚開始全台將有感變冷！氣象署預估週三晚間至週四是最冷時刻，各地低溫將下探14至16度，北台灣有機會下探12度，預計週六週日氣溫回穩，下周一東北季風又再增強，北台灣將再度明顯降溫。民視 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
淑麗氣象／最冷時刻來了 今跌破13度「明起又濕又冷」
淑麗氣象／最冷時刻來了 今跌破13度「明起又濕又冷」EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
冷空氣最強時段「低溫僅11度」！最快這時回溫 下週東北季風又增強
明（3）日起受東北季風影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲。各地氣溫皆下降，中北部及東部明顯感受濕冷，中南部溫暖舒適，晚間至週四清晨則為冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11到13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話