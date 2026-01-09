全球半導體2025年11月銷售額753億美元 創歷史新高

晶圓代工二哥聯電（2303）近日股價強勢起飛，昨（7）日更一度亮燈漲停，吸引無數散戶目光。然而，今（8）日開高後隨即拉回整理，爆出大量。對此，知名理財專家「不敗教主」陳重銘在社群平台發出示警，直言今日的高點爆大量絕非吉兆，很可能是「大人（主力大戶）在出脫倒貨」，呼籲投資人冷靜，別被表面的便宜股價給騙了！

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 15