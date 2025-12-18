全球危機！專家警告禽流感未來恐人傳人 研究：10例確診就難控制

H5N1禽流感疫情全球延燒，世界衛生組織數據顯示，從2003年至2025年8月，全球25國共發生990例人類H5N1感染病例，其中475例死亡，死亡率高達48%。一項印度研究模擬了H5N1禽流感在人類族群中的傳播情況，結果顯示一旦確診病例超過2至10例，疫情就可能失控擴散。

印度研究顯示，一旦禽流感開始人傳人，只要確診超過10例疫情就難以控制。（示意圖／PIXABAY）

據BBC等外媒報導，自8月下旬起，美國因禽流感疫情已撲殺超過200萬隻火雞。僅在美國，病毒已感染超過1.8億隻鳥類，蔓延至18州逾1000個乳牛場，並感染至少70人，多為農場工作人員，導致多人住院及1人死亡。

廣告 廣告

印度阿育王大學（Ashoka University）研究人員切里安（Philip Cherian）和梅農（Gautam Menon）發表最新建模研究，模擬H5N1禽流感在人類族群中的傳播情況，結果顯示一旦確診病例超過2至10例，疫情就可能失控擴散。

梅農教授向BBC表示：「H5N1禽流感大流行對人類的威脅確實存在，但透過更完善的監測和更靈活的公共衛生應對措施，我們能夠阻止它。」研究指出，禽流感大流行往往悄然開始，感染病毒的禽鳥將病毒傳染給接觸家禽的農民、市場工作人員，真正危險在於後續是否會發展為人傳人。

研究團隊選擇泰米爾納德邦那馬卡爾區一個村莊作為模型，模擬結果顯示，病毒從一個工作場所開始傳播，首先感染當地人員（一級接觸者），再透過家庭、學校等場所向外擴散至二級接觸者。研究發現，若在僅檢測到2例病例時就隔離一級接觸者的家庭，疫情幾乎可以確定被控制。但當確診病例達到10例時，感染很可能已擴散至更廣泛人群，使其發展軌跡與未採取早期干預措施的情況幾乎無異。

研究顯示，撲殺禽鳥確實有效，但必須在病毒感染人類之前進行。一旦發生跨物種傳播，時機就變得至關重要。隔離感染者和隔離家庭能在二級階段阻止病毒，但一旦出現三級感染，疫情就會失控，除非當局實施更嚴格措施，包括封鎖。

埃默里大學（Emory University）病毒學家拉克達瓦拉（Seema Lakdawala）指出，若H5N1在人類族群中成功傳播，「將造成巨大破壞，但可能更類似於2009年豬流感大流行而非新冠肺炎」。她解釋：「這是因為我們對流感大流行準備更充分。我們有已知的授權抗病毒藥物對H5N1病毒株有效，作為早期防禦，並儲備了候選H5疫苗，可在短期內部署。」

然而，拉克達瓦拉博士也警告，人類若太過自滿可能會導致嚴重後果。她表示，若H5N1在人類中確立，可能與現有病毒株重組或混合，這種混合可能重塑季節性流感，引發「混亂且不可預測的季節性疫情」。

延伸閱讀

美次卿：台灣將受邀參與矽和平首屆峰會 共推供應鏈安全合作

晶片成本飆漲＋AI潮！2026年智慧型手機「出貨量恐降2.1％」

與錢同行/AI泡沫論又來？長線多頭格局未變